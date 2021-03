Meghan Markle, moglie del Principe Harry, è finita di nuovo sotto accusa per presunti atti di bullismo contro gli assistenti della famiglia Reale.

Il Times ha sganciato una nuova bomba contro l’ex duchessa del Sussex, Meghan Markle: stando a quanto riporta il tabloid alcuni ex assistenti reali avrebbero rivelato gli atti di bullismo da loro subiti da parte dell’ex attrice, all’epoca membro effettivo della famiglia reale.

La moglie di Harry ha replicato attraverso il suo portavoce ufficiale: “La Duchessa è rattristata da questo ultimo attacco alla sua persona”, ha fatto sapere, e ancora: “In particolare perché è stata vittima di bullismo ed è profondamente impegnata a sostenere coloro che hanno subito dolore e traumi.”

Meghan Markle: il presunto bullismo

Il Times ha riportato le dichiarazioni di alcuni presunti ex assistenti dei duchi del Sussex, che avrebbero fatto sapere di aver subito atti di bullismo dall’ex duchessa Meghan Markle: “I membri anziani della royal family sapevano che il personale, in particolare le giovani donne, veniva bullizzato da Meghan fino alle lacrime”, si legge sul giornale, e ancora: “Sono molto preoccupato del fatto che la Duchessa abbia costretto due assistenti a licenziarsi. Li trattava in maniera totalmente inaccettabile”.

Che alcuni assistenti dell’ex duchessa avessero dato le dimissioni è cosa nota, ma è fuor di dubbio che il nuovo articolo del Times scatenerà ulteriori ombre e voci malevole sul conto di Meghan Markle (che intanto, attraverso un portavoce ufficiale, ha replicato).

L’intervista a Oprah Winfrey

Nelle ultime settimane l’ex duchessa ha rilasciato un’attesa intervista a Oprah Winfrey insieme a suo marito Harry e, stando alle prime indiscrezioni, le loro dichiarazioni starebbero facendo “tremare” la famiglia Reale. L’intervista andrà in onda per la CSb il 7 marzo, e per saperne di più sulle rivelazioni dei due ex duchi bisognerà aspettare i giorni successivi.