Ultimo, alias Niccolò Moriconi, avrebbe in atto una liaison con Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi.

Per il momento nessuna conferma o smentita in merito alla presunta liaison tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, ma secondo i fan più attenti i due sarebbero stati insieme durante una gita in barca e infatti avrebbero postato alcune stories raffiguranti lo stesso paesaggio. Le voci in merito alla loro presunta relazione saranno vere? Per il momento i due diretti interessati non si sono espressi pubblicamente.

Ultimo e la figlia di Heather Parisi stanno insieme?

Archiviata la storia d’amore con Federica Lelli (a cui aveva dedicato alcune delle sue famose canzoni), secondo indiscrezioni Ultimo avrebbe dato inizio ad una liaison con Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi (nata nel 2000 dalla relazione tra la showgirl e Giovanni Di Giacomo).

Fonte Foto: https://www.instagram.com/givemetartare/?hl=it

Ultimo, alias Niccolò Moriconi, è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e al momento non ha confermato né smentito le notizie in circolazione. I due, stando ad alcuni indizi trapelati sui social, avrebbero trascorso insieme una gita in barca, ma al momento non ci sono prove riguardanti una liaison romantica.

Jacqueline: il rapporto difficile con la madre

In passato Jacqueline è balzata agli onori delle cronache per aver attaccato pubblicamente sua madre, Heather Parisi, dopo una sua intervista a Live – Non è la D’Urso. “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, aveva tuonato via social la figlia della showgirl, che a quanto pare non avrebbe rapporti particolarmente intensi con la madre (da tempo residente a Hong Kong insieme al marito, Umberto Maria Anzolin, e ai suoi due figli più piccoli, i gemelli Elizabeth e Dylan).

Come la sorella maggiore, Rebecca Jewel Manenti, Jacqueline ha sempre vissuto col padre, a cui sarebbe estremamente legata.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/givemetartare/?hl=it