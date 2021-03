Prima di salire sul palco dell’Ariston il rapper milanese Fedez ha svelato alcuni indizi sul nome della sua secondogenita.

A distanza di poche ore dalla sua prima esibizione fra i Big sul palco del Teatro Ariston è stato proprio Fedez attraverso il suo profilo Instagram, a svelare l’iniziale del nome della sua secondogenita. Baby Girl è attesissima da tutta la famiglia dei Ferragnez ed anche dal piccolo Leone che ne ha mostrato fiero, proprio come il padre, l’iniziale del nome in un meraviglioso scatto social condiviso da mamma Chiara.

Fedez, il nome della figlia inizia per V?

Si tratta davvero di poche settimane e finalmente la coppia Fedez-Ferragni potrà conoscere la loro secondogenita, ribattezzata anche sul web Baby girl che a quanto pare dovrebbe chiamarsi con un nome che inizia con la lettera V. Fedez ha infatti postato poche ore prima di esibirsi in coppia con Francesca Michielin al Festival di Sanremo una sua foto di spalle accompagnata da questa didascalia: “F. C. L. V. La mia famiglia mi copre le spalle”.

Praticamente il rapper milanese ha scritto le iniziali dei nomi che compongono la sua famiglia e il mondo del web adesso è pronto a scommettere che Baby Girl si chiamerà Vittoria o Vicky Lucia Ferragni. Ma c’è chi invece pensa che siano semplicemente le iniziali già note dei tre più quella di Versace.

Chiara Ferragni in attesa di Baby Girl

Anche l’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni, assente dietro le quinte dell’Ariston perché prossima al parto, ha voluto condividere sul suo account Instagram una foto del piccole Leone vestito proprio come papà Fedez e nella stessa posa di spalle con questa didascalia: “FCLV Our family is ready to cheer for daddy” che letteralmente sta a significare: “FCLV La nostra famiglia è pronta a tifare per papà”.