Meghan Markle, nuovo scandalo a corte: ha messo in fuga…

Stando ad alcune indiscrezioni, con il suo carattere difficile Meghan Markle avrebbe messo in fuga tre collaboratori di corte.

L’indiscrezione sul fatto che Meghan Markle sia dispotica, è stata diffusa dal Daily Mail e ha presto fatto il giro del mondo: “Lo staff scappa: via tre assistenti in sei mesi. Anche la segretaria personale della Duchessa se n’è andata”, ha titolato il giornale. E intanto a corte circola anche la voce che Meghan Markle si sia resa protagonista di una lite con la Regina Elisabetta, a ridosso delle sue nozze con Harry. Sarà vero?

Meghan Markle: la segretaria abbandona il lavoro dopo appena sei mesi

Sembra che la donna assunta per essere la segretaria della Duchessa del Sussex Meghan Markle, abbia abbandonato il lavoro dopo appena 6 mesi. Una decisione che risulterebbe alquanto strana, visto quanto sarebbe ambito un ruolo simile. La voce ha trovato ulteriori riscontri quando il Daily Mail ha fatto sapere che negli ultimi 6 mesi sarebbero stati ben 3 i collaboratori della famiglia Reale a lasciare il loro posto lavoro, alcuni dei quali erano lì da oltre 10 anni.

Opinione diffusa è che la causa dei licenziamenti sia Meghan Markle, Duchessa dispotica e prepotente, assecondata in tutti i suoi capricci dal marito, il principe Harry. Meghan e il principe attendono il loro primo figlio, e l’annuncio della gravidanza era stato direttamente dall’account ufficiale di Kensington Palace.

Meghan Markle: la lite con la regina e il cambio d’abito che fa discutere

Secondo le voci di corte, la duchessa del Sussex avrebbe avuto anche un’accesa lite con la Regina poco prima delle sue nozze, a causa della tiara che avrebbe dovuto indossare (e che Meghan avrebbe voluto ovviamente diversa da quella scelta per lei dalla Regina). Ad aggravare la posizione della Duchessa, che in più di un’occasione avrebbe infranto il protocollo reale, il Daily Mail fa sapere per il suo ultimo viaggio Istituzionale in Australia avrebbe scelto ben 25 vestiti (dal valore complessivo di 150mila euro) di brand statunitensi, contro solo 17 di marche britanniche.