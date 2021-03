La festa dopo la finale del Grande Fratello Vip è stata interrotta dalla polizia: a raccontarlo è stata proprio Maria Teresa Ruta.

E’ stata l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip e che si è conclusa con il trionfo dell’influencer milanese, Tommaso Zorzi ma dopo lunghi cinque mesi all’interno della casa gli ex inquilini si sono ritrovati nel ristorante dell’albergo dove alloggiavano per cenare tutti insieme ma inaspettatamente la loro serata è stata interrotta con l’arrivo della polizia. Ecco il racconto di Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Arriva la polizia al Grande Fratello Vip

“La polizia ci ha detto: Questo è un assembramento”. Queste le prime parole di Maria Teresa Ruta alle telecamere di Pomeriggio 5. L’ex gieffina ha infatti raccontato che quella sera, dopo la puntata finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, si trovava a cena con gli altri concorrenti della casa, tutti tamponati, e “Da dentro la Casa eravamo dentro al ristorante. Hanno chiamato la Questura. Ci hanno allora dato dieci minuti di tempo e ci siamo imboscati nelle stanze..”

Maria Teresa Ruta

A confermare il racconto di Maria Teresa Ruta è stato anche un altro concorrente del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis. Il noto chirurgo plastico ospite insieme all’ex moglie di Amedeo Goria nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso ha infatti dichiarato che “La polizia è arrivata più che altro per i fan”, facendo quindi riferimento alle numerose persone che si sono assembrate proprio davanti all’ingresso dell’hotel in cui stavano cenando e alloggiavano tutti gli ex inquilini della casa di Cinecittà.

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip

Classe 1995 e con già diverse esperienze televisive alle spalle, oltre che un gran seguito sui social, Tommaso Zorzi milanese e influencer è stato decretato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al secondo posto si è classificato Pierpaolo Pretelli, al terzo Stefania Orlando e ad aggiudicarsi il quarto posto è stata invece la modella brasiliana, Dayane Mello.