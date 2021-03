Meghan Markle è stata accusata di essere stata una “bulla” a corte. La replica stizzita della duchessa di Sussex non si è fatta attendere.

Nonostante Meghan Markle abbia preso le distanze da Buckingham Palace da tempo, le voci su di lei continuano a circolare. Nello specifico, negli ultimi giorni, è stata accusata di aver avuto comportamenti da “bulla” nei confronti di alcuni assistenti reali. L’attrice e suo marito Harry non sono rimasti indifferenti davanti a simili insinuazioni e hanno risposto per le rime. Ovviamente, smentiscono il tutto e, a sostegno delle loro parole, citano le campagne di Meghan contro il bullismo.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Meghan Markle replica a chi la accusa di bullismo

Attraverso un portavoce, Meghan Markle ed Harry d’Inghilterra hanno smentito tutte le accuse mosse da alcuni membri dello staff di corte. Non solo, i duchi di Sussex hanno anche spiegato i motivi per cui tutto ciò che è stato detto su di loro corrisponde ad una marea di bugie.

Principe Harry e Meghan Markle

“Chiamiamola per ciò che è: una campagna diffamatoria premeditata nei confronti dei Sussex. Lei è rattristata da questo ultimo attacco alla sua persona. In particolare perché in passato è stata vittima di bullismo e da anni è impegnata a sostenere chiunque subisca dolori o traumi da eventi di questo tipo”, hanno dichiarato al portavoce i genitori del piccolo Archie.

Stando alle dichiarazioni, la Markle è estremamente dispiaciuta di ricevere continui attacchi. Inoltre, crede che questa ennesima mossa per screditare lei ed Harry sia arrivata proprio a causa dell’intervista che hanno rilasciato ad Oprah Winfrey.

Le accuse a Meghan Markle

Da quando Meghan ed Harry hanno preso le distanze dalla Royal Family, il chiacchiericcio su di loro è stato quasi incessante. Le accuse di bullismo nei confronti dell’attrice, rese pubbliche dal The Times, hanno alzato l’ennesimo polverone. Non a caso, sembra che a Buckingham Palace abbiano aperto un’indagine per cercare di arrivare alla verità.

Sul quotidiano britannico sono state riportate le dichiarazioni di alcuni membri dello staff di corte, che hanno lanciato chiare accuse alla Markle: “Bullizzava gli assistenti reali fino alle lacrime“. Tutto qui? Ovvio che no. Le vittime sostengono anche che a Palazzo abbiano fatto di tutto per insabbiare il fattaccio. La Royal Family, ovviamente, non è rimasta in silenzio. Un portavoce, raggiunto da Hello!, ha dichiarato:

“Siamo molto preoccupati per le affermazioni dell’ex personale dei Sussex. Il nostro team di risorse umane esaminerà le circostanze descritte nel pezzo. Qui non tolleriamo bullismo o molestie sul posto di lavoro”.

Al momento, sembra che tutto il personale coinvolto, anche quelli che non sono più a servizio, verrà ascoltato.