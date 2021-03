La popstar delle Barbados, Rihanna, ha sfoderato la sua nuova collezione di lingerie sui social facendo impazzire il mondo del web.

Bellissima e provocante è apparsa così Rihanna sul suo profilo social mostrandosi con indosso soltanto dei completini intimi stringati e dalle stampe floreali. Curve ben in vista e immersa nella natura, Rihanna ha scelto di presentare in questa modo la sua nuova creatura: una linea di lingerie decisamente sexy del suo brand di successo Savage X Fenty.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Rihanna scatti bollenti

Baciata dal primo sole che anticipa la primavera, sdraiata e immersa nella natura, Rihanna con le sue curve e la sua sensualità ha immediatamente conquistato il mondo del web. La cantante è diventata così la testimonial della sua nuova creazione di lingerie del marchio Savage X Fenty creato qualche anno fa dalla stessa Rihanna e che si adatta alle donne di qualsiasi età, taglia e forma fisica.

Un vero successo internazionale per Rihanna non solo nelle vesti di cantante, attrice e modella ma anche in quelle di imprenditrice. Infatti il suo brand di lingerie Savage X Fenty, stando a quanto riporta la rivista Forbes, a soli tre anni dal lancio sul mercato, ha già raggiunto un valore pari ad un miliardo di dollari. Intanto i fan dell’artista attendono con un ansia anche un suo nuovo progetto discografico dato che l’ultimo lavoro di Rihanna risale al 2016.

Rihanna: polemiche col governo indiano

Di recente la popstar si è schierata anche a favore dei contadini in India condividendo sul suo account Twitter un articolo della CNN in cui le persone venivano invitate a prestare attenzione alle proteste degli agricoltori nel Paese e Rihanna ha accompagnato il post in rete con questa frase: “Perchè non ne stiamo parlando” attirando a sè alcune polemiche da parte dello stesso governo indiano.