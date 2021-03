Dopo la controversa intervista da Oprah Winfrey, il principe Harry avrebbe avuto modo di parlare con suo fratello William e suo padre Carlo.

A quanto pare non ci sarebbe ancora l’ombra di un chiarimento tra il Principe Harry e il resto della famiglia Reale. Dopo la sua controversa intervista da Oprah Winfrey, l’ex duca del Sussex avrebbe parlato telefonicamente – come già preannunciato – con suo fratello William e con suo padre Carlo. A riferire la natura del colloquio è stata Gayle King, amica di Oprah e di Meghan Markle, che al programma This Morning ha confessato:

“Li ho chiamati per sapere come stessero e ho saputo che Harry ha parlato con suo fratello e con suo padre. Ciò che mi è stato detto è che questa conversazione non è stata produttiva, ma sono contenti che almeno una conversazione sia iniziata”.

Carlo William Harry

Harry: il chiarimento con Carlo e William

I presunti episodi razzisti verso Archie, gli istinti suicidi di Meghan e le altre scottanti rivelazioni fatte dall’ex attrice e il Principe Harry a Oprah Winfrey hanno scatenato una bufera contro la monarchia britannica che finora, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che ci sarebbe stato un chiarimento tra i membri della famiglia in via esclusivamente privata.

Stando a quanto riferito da Gayle King a This Morning Harry avrebbe effettivamente parlato con suo fratello e con suo padre dopo che l’intervista è stata mandata in onda, ma la conversazione tra i tre non avrebbe portato ad alcun risultato. Lo stesso Harry nell’intervista della CBS aveva ammesso di essere rimasto deluso dal comportamento di suo padre Carlo, che dopo il suo addio ai titoli nobiliari avrebbe smesso di rispondergli al telefono.

La replica di William

Nei giorni scorsi il Principe William aveva replicato all’intervista della CBS affermando che né lui né il resto della famiglia sarebbero stati razzisti. Lui stesso aveva affermato che pur non avendo ancora parlato con suo fratello Harry sarebbe stato intenzionato a farlo. Gayle King ha riferito che finora nessun membro della famiglia reale avrebbe invece parlato con Meghan Markle.