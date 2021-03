Spunta un video del passato e per Giulia De Lellis piovono immediatamente offese e minacce in rete: lei si scusa con i suoi followers.

Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne è diventata una vera star del web. L’ex corteggiatrice ha infatti avviato una brillante carriera sui social network diventando una delle influencer più richieste e seguite in rete eppure questo non la rende di certo immune dagli attacchi e dalle polemiche. L’ultimo episodio per la giovane fa addirittura riferimento ad un video di ben quattro anni fa quando una giovanissima Giulia, ospite nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso, esprimeva la sua opinione sulle donne in carne. Ecco nei dettagli quello che è successo.

Giulia De Lellis: “Il grasso non è bello”

Giulia De Lellis quattro anni fa era seduta nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque dove si era così espressa sul tema delle donne curvy: “Sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con un pancione così, con una coscia che è grande quattro delle mie”.

Il video dell’intervento già all’epoca aveva scatenato polemiche ma di recente è tornato alla ribalta perchè è stato ripostato su TikTok facendo infervorare nuovamente il mondo del web. Giulia De Lellis ha infatti ricevuto offese molto dure e alcune minacce ma la replica dell’influencer romana non è tardata ad arrivare.

La replica di Giulia De Lellis

“Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età, e chiedo scusa per questo” – ha così replicato Giulia De Lellis sul web – ” Avevo già chiesto scusa ai tempi, però quei video non sono usciti. Vedendo quel video ho capito che è cambiato il mondo, il modo di pensare, di parlare, di vedere le cose, ma soprattutto sono cambiata io. Ragazzi, avevo 20 anni. Oggi riesco ad esprimermi in maniera diversa e più chiara, quasi sempre. Sto cercando di lavorare su me stessa, e tutte le persone che mi conoscono questa cosa la sanno”.

La De Lellis ha poi concluso dicendo: “Se involontariamente ho ferito qualcuno vi chiedo di accettare le mie scuse. So che questo argomento è molto scivoloso, e che qualcuno avrà da ridire anche su questo, però va bene così. Ci tenevo a fare chiarezza soprattutto per chi si è sentito toccato da quelle mie vecchie parole. Scusate tanto ancora, spero di non avervi ferito troppo con quelle mie vecchie parole.”