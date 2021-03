Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 la conduttrice Ilary Blasi ha commesso una terribile gaffe in diretta tv.

Alla serata di debutto dell’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi ha commesso una tremenda gaffe in diretta tv: “Vi faccio entrare nella patata”, ha detto la conduttrice, scambiando la parola “palapa” con “patata”. Resasi conto dello scivolone, Ilary ha portato le mani alla bocca e ha esclamato imbarazzata: “La palapa, la palapa…ho rovinato tutto! Era un momento suggestivo”.

Ilary Blasi: la gaffe all’Isola dei Famosi 2021

Quello di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 è stato un debutto molto atteso per i telespettatori del piccolo schermo, che non vedevano l’ora di poter vedere di nuovo la conduttrice in diretta televisiva.

Ilary Blasi

Scivoloni e doppi sensi esclusi, la conduttrice sembra aver conquistato il pubblico tv grazie alla sua simpatia e alla sua bellezza. Inoltre durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 Ilary ha indossato un lungo abito nero che metteva in risalto il suo fisico mozzafiato, e sui social ha fatto il pieno di like.

Gli opinionisti e la nuova edizione

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi ha subito ritardi e rinvii a causa dell’emergenza sanitaria in corso, e al suo posto è stato mandato in onda – per 2 volte nello stesso anno – il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Durante la prima puntata Ilary Blasi sembra essere tornata più carica che mai e insieme a lei, nello studio dello show, sono presenti tre opinionisti d’eccezione: la cantante Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tomaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Il ruolo di Tommaso Zorzi dovrebbe essere solamente provvisorio: l’influencer infatti sostituirà Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid-19 pochi giorni prima che lo show avesse inizio). Alla prima puntata l’ereditiera ha partecipato in collegamento da casa, in attesa di risultare finalmente negativa al tampone.