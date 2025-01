Primo Appuntamento: ecco le coppie che stanno ancora insieme

Ma può davvero nascere l’amore a Primo Appuntamento? Le coppie che stanno ancora insieme, nate nel programma, dicono di sì.

Uno dei dating show più amati delle televisione italiane è Primo appuntamento. Il programma, che va in onda dal 2017 facendo registrare ascolti sempre più alti, ha visto partecipare sempre più single in cerca dell’amore, ma Cupido è davvero riuscito a scoccare le proprie frecce all’interno del dating show condotto da Flavio Montrucchio? La risposta è sì e la dimostrazione è data delle varie coppie che si sono formate all’interno del programma e che stanno ancora insieme. Ma quali sono le coppie di Primo Appuntamento che stanno ancora insieme? Scopriamolo.

Primo Appuntamento: le coppie che stanno ancora insieme

Nell’edizione del 2019 avevano partecipato a Primo Appuntamento Edoardo e Emanuela, che avevano dimostrato subito una grande sintonia. I due, anche al di fuori del telecamera a telecamere spente, hanno continuato a frequentarsi e sono diventati a tutti gli effetti una coppia.

Flavio Montrucchio, Primo appuntamento

Un’altra coppia che è durata è quella formata da Azelio e Elda, entrambi non più giovanissimi ma che non hanno smesso di credere all’amore e, vedendo come è proseguita la loro storia, c’è da dire che hanno fatto bene. I due si sono conosciuti nell’edizione del 2019 e tra loro è nata una storia d’amore che è proseguita anche lontana dalle telecamere.

Quella del 2019 è stata un’edizione particolarmente fortunata del programma condotto da Flavio Montrucchio e sono nate delle vere storie d’amore. In altri casi è andata meno bene e le frequentazioni all’esterno del programma sono durate poi poco tempo ma, come abbiamo visto, qualche esempio di vero amore nato all’interno di Primo Appuntamento non manca. E chissà che, con le nuove puntate, questa lista di coppie la cui storia dura anche ad anni di distanza dal primo appuntamento non si possa allungare.