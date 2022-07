La colonna sonora di Pretty Woman è uno delle più famose della storia del cinema: ecco quali sono tutte le canzoni del film.

Una delle più celebri storie d’amore del mondo del cinema è quella tra la prostituta Vivian Ward e il miliardario uomo d’affari Edward Lewis, ovvero i due protagonisti principali di Pretty Woman. Il film diretto da Garry Marshall è uscito nelle sale cinematografiche nel 1990 ed è stato un grande successo, capace di conquistare generazioni diverse di spettatori, tanto che anche a distanza di oltre 30 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche continua a essere visti da molte persone quando è trasmesso in TV. Pretty Woman può inoltre vantare anche una delle colonne sonore più famose della storia del cinema: vediamo allora quali sono tutte le canzoni che la compongono.

Colonna sonora di Pretty Woman: le canzoni

La più celebre canzone del film che viene subito in mente è Oh, Pretty Woman di Roy Orbison. E’ una canzone del 1964 che è stata fonte di ispirazione per il titolo del film e che è tornata alla ribalta proprio dopo l’uscita della commedia romantica con Richard Gere e Julia Roberts. Ecco tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Pretty Woman:

Wild Women Do – Natalie Cole

Fame ’90 – David Bowie

King Of Wishful Thinking – Go West

Tangled – Jane Wiedlin

It Must Have Been Love – Roxette

Life In Detail – Robert Palmer

No Explanation – Peter Cetera

Real Wild Child (Wild One) – Christopher Otcasek

Fallen – Lauren Wood

Show Me Your Soul – Red Hot Chili Peppers

Oh, Pretty Woman – Roy Orbison

Pretty Woman, il cast del film

I due protagonisti principali di Pretty Woman, come detto in precedenza, sono interpretati da Richard Gere (il miliardario Edward Lewis) e da Julia Roberts (la prostituta Vivian Ward). Ma non sono ovviamente gli unici attori presenti nel film.

Nel cast di Pretty Woman troviamo Laura San Giacomo, nei panni di Kit (l’amica, collega e coinquilina di Vivian) anche Ralph Bellamy e Jason Alexander.

