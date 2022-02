Miuccia Prada e Raf Simons celebrano la bellezza e la vita nella collezione Prada autunno/inverno 2022-2023.

Tra le sfilate più belle e suggestive della Milano Fashion Week 2022 c’è certamente quella di Prada. Il duo Miuccia Prada e Raf Simons ci regala una collezione autunno/inverno 2022-2023 femminile che fa eco a quella maschile, ripercorrendo un’evoluzione dello stile femminile nel corso del tempo sulle note delle canzoni iconiche, nostalgiche e sospese dei Depeche Mode. Il mood di Prada desidera essere senza tempo: guarda al passato con i volumi del futuro, scrive il presente rimescolando le tendenze.

Prada, la sfilata autunno/inverno 2022-2023 alla Milano Fashion Week 2022

Ad aprire la sfilata c’è Kaia Gerber, che indossa l’outfit icona della sfilata: canotta bianca con triangolo stilizzato Prada e gonna semitrasparente, protagonista in più varianti nel cose della sfilata. La gonna in nylon e chiffon è in continuo divenire e trasformazione: plissettata, con i lustrini, estremamente versatile da indossare alla sera ma anche di giorno per riscrivere le regole della tenuta da lavoro, da completare con una handbag che allunga i suoi manici per portarsi anche in spalla. Tutte le sue suggestioni sono proprio nel video completo della sfilata su Instragram.

La giacca strutturata con le sue spalle voluminose e pronunciate perpetua un nuovo dress che abbiamo già colto nella sfilata maschile: il capo è genderless, da scambiarsi, senza connotazioni differenti per lei e per lei. E anche questo capo si fa trasformista, in una versione mantello impreziosita da una catena collana, da indossarsi su abiti rigorosi e strutturati.

E ancora giochi di trasparenze, lunghezze, Prada si lascia incantare dal mix and match ma anche dal passato con le sue gonne lunghe ampie e a pieghe su giacche imponenti, ma da abbinarsi a scarpe a cinturino, rievocando uno stile alla Marlene Dietrich. Piume leggere e inaspettate diventano il dettaglio frou flou di queste maxi giacche sempre diverse, che viaggiano tra il grigio e il nero.

I trend del prossimo inverno da tenere d’occhio: dalle scarpe bicolor alle gonne

Nella sfilata di Prada emergono i trend che domineranno la prossima stagione invernale. Un’ondata romantica e nostalgica è ormai comune a tutte le collezioni, e nel caso di Prada si riassume nella rivisitazione delle gonne: quelle a tubino diventano trasparenti, con applicazioni o senza, pronte a farsi eleganti o daily.

Ma occhio anche alle scarpe décolleté con il cinturino, altre assolute protagoniste della sfilata: in bicolor, punta nera e colori pastello, rivisitano il modello Chanel di ultima tendenza con un plateau che slancia la figura, donando un tocco futuristico anche al look più vintage. Tra le scarpe anche gli stivali rubano la scena, in versione catarifrangente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG