La nuova collezione a/i 2022-2023 Exquisite Gucci è squisitamente colorata, una sperimentazione di glamour sportivo.

Una melodia classica che dissolve nelle sonorità di Smalltown Boy, una stanza rosa fluo e una location di specchi illusionistici accoglie la nuova collezione #Exquisite Gucci al Gucci Hub di Milano, una sfilata di colori, sperimentazioni, accostamenti fantastici che riscrivono le regole del dress code glamour e sportivo, sotto l’egidia creativa del direttore creativo Alessandro Michele.

Alla sfilata presenziano nomi che già immaginavamo: Achille Lauro ed Emma Marrone, muse musicali Made in Italy della maison, a sorpresa Chiara Ferragni e Fedez, Jared Leto, amico e testimonial di vecchia data, e una bellissima Rihanna in dolce attesa.

Exquisite Gucci alla Milano Fashion Week 2022: la metamorfosi Gucci/Adidas

Si vociferava da un po’ ma la collezione Exquisite Gucci che segna il ritorno di Gucci alla Milano Fashion Week 2022 non lascia più alcun dubbio: dopo Balenciaga, Gucci (ri)scopre Adidas. Ed in fondo se ormai conosciamo il gusto sperimentale di Alessandro Michele e la sua passione per il vintage, la scelta non è casuale: il logo iconico del brand tedesco, il trifoglio e le tre strisce, sono i segni distintivi che invadono un abbigliamento che si indossa da mattina a sera, colorato più che mai, ancora una volta omaggio agli anni ’70. Un periodo che per Adidas fu davvero fortunatissimo.

Ecco che la sfilata ufficializza: è nata AdidasxGucci, che combina i codici creativi della maison con quelli del brand, in una chiave di lettura completamente nuova, accostabile alla linea e all’anima più casual di Adidas. Cuffie, tute, accessori sportivi si indossano con it-bag come la Gucci Bamboo, mentre la Jackie in arancio si porta come una tracolla sotto la giacca o sotto la felpa, in una veste più sportiva. Questa è la metamorfosi: uno scambio di idee, di stili, di accostamenti originali, un laboratorio sperimentale. Il capo più estroso e inaspettato è senza dubbio l’iconica felpa da tuta Adidas che si trasforma in un bustier sportivo.

Vademecum per il prossimo inverno: i trend e i must have dalla sfilata Adidas x Gucci

L’autunno/inverno 2022-2023 sarà la stagione dei cappelli: il basco e il cappello cow boy sono stati protagonisti indiscussi dei look di Gucci, in qualunque tessuto, dalla pelle al cotone, un accessorio imprescindibile per completare qualsiasi look glamour. Da completare con orecchini maxi e occhiali appariscenti, osando tantissimo con i colori: arancio, verde, nelle sfumature fluo e calde, ma anche rosso, blu, viola.

Il mix and match glamour sportivo. Indossare una giacca della tuta con un paio di pantaloni eleganti, un pantalone sportivo con una giacca strutturata e dalla texture elegante sarà la tendenza imperante del prossimo inverno.

Gucci propone, partendo dal suo instancabile desiderio di sperimentazione, creatività e fantasia, di costruire uno stile personale, dimenticandosi anche del contesto. Il momento conta più di ogni altro elemento da considerare nella scelta di un look, insieme al significato profondo che ha per noi in quell’istante, da tradurre in outfit che in ogni pezzo esprimano a pieno la nostra personalità. Ecco perché un cinturone con le borchie convive magnificamente con una gonna a tubino, e come un guanto dichiaratamente sportivo diventi elegante.

Riproduzione riservata © 2022 - DG