Dagli office look rivisitati alle ballerine con gli origami, l’autunno/inverno di Prada alla MFW 2023 fa sognare già la prossima stagione

L’inverno in effetti non è ancora terminato e anche se la moda invernale della Milano Fashion Week guarda già alle tendenze 2023-2024, qualche ispirazione per gli outfit da indossare alla fine della stagione di quest’anno possiamo decisamente rubarla. Una voglia che nasce ancora di più osservando l’ultima collezione andata in scena sulla passerella di Prada, che rivisita magnificamente l’office look – e Chiara Ferragni con i suoi post pre front-row ce ne aveva dato un piccolo assaggio con i suoi look – ma ci insegna anche ad essere belle e armoniose con una gonna midi, un maglione e un blazer. E anche un paio di ballerine con origami, anche se per quelle dovremo ancora aspettare.

Prada, collezione autunno/inverno 2023-2024: giochi essenziali di colori e must have

Come da tradizione Prada punta su un autunno/inverno minimal ed essenziale, per celebrare l’armonia e la bellezza di una donna che viaggia tra carriera, tempo libero e voglia di sognare: una continua tensione alla rinascita, fragile e magnifico come gli origami che dalle ballerine alle gonne impreziosiscono e decorano l’outfit ideale del guardaroba femminile del prossimo inverno.

I fiori in 3d sbocciano di tanto in tanto su gonne in tulle in doppio tessuto o emergono su borse in pelle quando meno te lo aspetti, sottolineando il profondo legame tra questa collezione e la cultura orientale, un fil rouge che pervade anche l’accostamento dei colori, neutri e basic, tra cui spuntano anche nuance vitaminiche come il rosso, il verde e l’arancio, decisi e luminosi.

Non mancano anche colori pastello e tenui come rosa, verde e giallo, che nel guardaroba invernale trovano spazio nelle loro sfumature più eleganti e composte. Romantico, militare, collegiale ma in versione young adult, la collezione creata da Miuccia Prada e Raf Simons piace perché semplice, schietta, parla delle nostre giornate, sperimenta con quello che possiamo già avere da sempre nell’armadio. Un timido inno anche alla riscoperta, oltre che al riciclo.

Ballerine con origami, pencil skirt, camicia bianca: le tendenze del prossimo inverno

Ve lo avevamo anticipato che prima che l’inverno finisca, i capi basic del guardaroba invernale possiamo già mixarli secondo i look ispo a/i 2023-2024 avvistati sulla passerella di Prada: come le pencil skirt nere, grigie o anche colorate, perfette da indossare con un maxi blazer anche in ecopelle per confezionare un office look che anticipa le tendenze. O ancora affidarci ad un comfy look di estrema eleganza composto da maglione, meglio ancora se grigio scuro, e gonna midi.

Da riscoprire la bellezza della camicia bianca da indossare con una minigonna: prepariamoci a vederla anche con ruches o piccoli strascichi nel prossimo inverno e con le ormai già desideratissime ballerine a punta con gli origami, destinate senza dubbio ad essere le più trendy del prossimo inverno.

