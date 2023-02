Minimal, essenziali e originali: da Fendi ad Etro passando per Prada, la MFW 2023 di Chiara Ferragni è iniziata sotto il segno di look che non dimenticheremo facilmente.

Virali sin dal primo sguardo, proiettati nel futuro ma fortemente ancorati alle tendenze più cool del presente. Impossibile restare impassibili di fronte ai look che Chiara Ferragni ha scelto per questa Milano Fashion Week 2023, che ci fa viaggiare in avanti nel tempo tra le vetrine delle collezioni del prossimo inverno. Rispetto alle stagioni precedenti della fashion week milanese, l’imprenditrice digitale sceglie una linea di outfit sensuali e delicati, punta meno sull’effetto stuck che abbiamo visto a Parigi, sintetizza le tendenze attuali ma guarda anche a quelle che potrebbero tornare: avrete notato l’ultimo look con la cravatta per la sfilata di Prada, vero?

Chiara Ferragni da Fendi: pantalone cargo effetto seta, cardigan nude e stiletti

Il look con cui Chiara ha aperto la sua Milano Fashion Week presenziando alla sfilata Fendi e scegliendo un look di una semplicità disarmante, ma allo stesso tempo sensuale e assolutamente daily, riscrivendo le regole dell’outfit perfetto della donna in carriera: addio al taglio elegante e strutturato, benvenuta alla spensieratezza sporty chic da completare con un paio di stiletti pitone!

I pantaloni cargo a vita alta e color panna dall’effetto seta, impreziositi dal logo Fendi, rivedono questo modello sportivo di tendenza in chiave elegante, sposandosi armoniosamente con il cardigan bianco a costine indossato nude, come fosse una seconda pelle: un total look white spezzato dai dettagli in cammello e dagli occhiali vintage in verde fluo. Gli accessori sono chiave nell’enfatizzare l’eleganza disinvolta di questo look, a cominciare dalla borsa: una office bag tramutata in pochette, da portare sotto il braccio.

Sexy in total black per il front row di Etro: focus del look, velluto e calze a rete

Il velluto non è assolutamente passato di moda, anzi, può rivelarsi incredibilmente sexy. Per il front row di Etro, Chiara Ferragni sceglie un outfit dall’eleganza wilde, stile caro ad Etro, ricordandoci che la tendenza blazer+solo reggiseno o top crop sotto non è assolutamente passata, anzi è da riscoprire.

Così come lo sono due iconici accessori del guardaroba femminile: le calze a rete e i décolléte neri, da indossare con un paio di shorts in velluto. Un look dal sapore rock ma anche un po’ gothic, con la scelta di orecchini e collana a croce, in pendant con la luminosità dei bottoncini che spiccano sul blazer doppiopetto.

Il college style rivisitato da Prada: un’elegante black and white da ufficio

Se il college style del brand complementare Miu Miu è spettinato e vezzoso, quello Prada è di estrema eleganza, d’azione, giocando più in accumulo che in sottrazione: dall’innocenza alla pubertà, dalla consapevolezza alla maturità. Chissà che anche questa volta l’imprenditrice non renda virale anche questo college look dall’allure androgina che rispolvera un accessorio che rivedremo molto presto, la cravatta nera sottile da abbinare alla camicia bianca.

La donna in carriera di Prada è decisamente più classica e ordinaria, seducente grazie alla sua compostezza, al glamour del black and white e alla giacca in pelle senza colletto e in pendant con la gonna tubino della stressa texture. La borsa è una handbag da passeggio, per racchiudere l’essenziale.

