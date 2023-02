Alberta Ferretti rivisita il suo dress code in versione dark, in capi androgini femminili: una donna delicata e forte, il cui fascino risiede nel mistero.

Delicata e forte, così Alberta Ferretti descrive la sua donna dell’autunno/inverno 2023: a testimoniarlo è l’alternarsi nella collezione di capi fortemente sensuali a look dall’appeal misterioso, che si avvale di cappelli a falda larga, occhiali neri e cappotti lunghi, quasi per nascondere un fascino che di lì a poco esploderà nella sfilata di abiti leggeri, velati, che si modellano sensualmente sul corpo. Non c’è ostentazione da Alberta Ferretti: ogni dettaglio, anche il più sexy, appare così naturale e innocente. D’altronde la forza della maison è da sempre stata quella di raccontare quella romantica forza femminile che si tramanda nei secoli dei secoli.

Alberta Ferretti, sfilata autunno/inverno 2023: i look giù belli in scena alla MFW

Protagonista indiscussa della MFW 2023 è la tendenza trasparenza: tutti hanno ceduto a questa dolce tentazione di “scoprire” i corpi, mostrarli per come nascono lasciando che il tessuto si modelli su esso e non viceversa: c’è voglia di passione, desiderio, giocosità, cercando di mostrarci un po’ di più anche nella stagione che ci chiede di coprirci.

Le minigonne composte di soli intrecci trasparenti, preziosi cristalli e paillettes sono la cifra stilistica incantevole del guardaroba invernale secondo Alberta Ferretti, insieme a maglie dal mezzo collo in velluto e top in nude black o marrone, perfetta sintesi del dress code lingerie e il glam da sera. Una lezione preziosa sui dettagli e la loro forza narrativa.

E poi c’è l’altra metà del cuore femminile, forte e coraggioso, una cow girl city edition dal passo elegante e deciso, che attinge all’iconico guardaroba del mistero: stivaletti neri e alti, cappello a falda larga, un lungo e avvolgente montone in bordò con tanto di pelliccia da stringere in vita. Si gioca con le texture e con il mistero, per un look androgino nell’immaginario ma estremamente femminile nella costruzione.

Tendenze e appunti per il prossimo inverno 2023-2024

Nel prossimo inverno quindi ci si divertirà a mescolare look dall’allure androgina e romantici, avvalendosi di accessori che diventeranno must have indiscussi a cominciare dalle cintura alte come un bustier per valorizzare la silhouette, da indossare su giacche corte o lunghe.

Da portare al braccio come un porta documenti o un handbag da passeggio è la pochette in pelle, rivisitata come un office bag e scoprendone anche la sua anima da giorno, perfetta da portare per custodire l’essenziale a portata di mano letteralmente, magari da affiancare anche ad un’altra borsa più capiente se la giornata lo richiede. I guanti tornano nella loro versione long, trasparenti se da indossare con un abito lungo, in pelle per un look daily. La palette attinge alle nuance della seduzione dal sapore anni ’40: nero, marrone, rosso e grigio, per dipingere un’inverno dal gusto romantico e noir.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG