Un inno alla passione e al desiderio dietro giochi trasparenti in denim: l’inverno 2023-2024 sarà più sexy che mai in casa Diesel.

Sociologi, psicologi e chi di settore sottolinea da un po’ un dato che emerge sempre più minaccioso e preoccupante: il calo del desiderio nei giovani, argomento che un tempo sembrava interessare solo da una certa età in poi un pubblico per lo più di grandi. Al problema Glenn Martens, direttore creativo di Diesel prova a rispondere alla sua maniera: più che una seduta di psicoterapia una stanza dei giochi in cui stuzzicare la fantasia con una montagna di preservativi a fare da sfondo e una sfilata di capi in denim così desiderosi di essere slacciati da diventare trasparenti.

Diesel alla MFW 2023: la collezione autunno-inverno 2023/2024, tra sesso e denim

Non c’è bisogno di precisarlo: le sfilate Diesel sono ormai un fashion show atteso e ben noto agli addetti ai lavori. Dovunque ci sia del rosso, una cascata di capi in denim e di preservativi, il tutto bene confezionato da passione e sensualità, allora hai la certezza che vedrai esattamente ciò che ti aspetti: la ritualità con cui Martens costruisce da un po’ le sfilate di Diesel contribuiscono a nutrire una schiera di fedeli, a cui però il designer sa anche regalare inaspettata gioia.

E questa gioia è in una collezione che fonde decime e trasparenza: geniale, brillante, seducente, trovare un aggettivo calzante per raccontare questo stupore anche solo osservandone le immagini è difficile. Nel contrasto tra la trasparenza, tendenza indiscussa ormai di questa MFW 2023, e la ristrettezza dei jeans – tessuto più sexy quanto più è stretto – questa collezione Diesel sprigiona tutta la voglia di riscoprire la sensualità, il piacere di guardare e immaginare.

I capi in denim da avere assolutamente nel prossimo guardaroba invernale: dai giubbini agli abiti lunghi da sera

Insomma, i total look in denim sono destinati a tenerci compagnia per un altro bel po’ di tempo, dall’autunno all’estate che verrà: in questo senso Diesel traccia una nuova linea per il denim e le sue possibilità, basti guardare i lunghi slip dress trasparenti ricoperti di dettagli floreali in denim o degli abiti lungo e trasparenti tempestati di strass che inglobano dettagli in denim. Siamo senza dubbio di fronte ai nuovi must have della prossima stagione.

Anche il gubbino di jeans vive una stagione nuova, ripescando l’effetto tie dye della febbre Y2K, in una transizione che vira il lavaggio verso il verde, il giallo, sfociando in un denim dal military style. Prepariamoci però a vederlo trasformarsi anche in un lungo bomber voluminoso dall’effetto teddy, strappato e sgualcito, rigorosamente in denim.

Riproduzione riservata © 2023 - DG