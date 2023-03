Denim patchwork, stampe animalier, montoni e look effetto fur: gli anni 2000 secondo Cavalli sono tornati, rivissuti da Fausto Puglisi

L’ autunno/inverno 2023-2024 andato in scena alla Milano Fashion Week ha messo al centro il corpo, da mostrare con coraggio, sicurezza e disinvoltura anche nella stagione più fredda dell’anno: un’esigenza che sulla passerella di Cavalli by Fausto Puglisi si traduce in erotismo, libertà, ritorno alle bellezza incontaminata e desertica del Sud Ovest americano, in quella natura che dal 1970 Cavalli ha reso un suo marchio di fabbrica. Il direttore creativo attinge così agli archivi in maniera originale, esaltandone tutta la materia sensuale ma reinterpretando le tendenze Y2K alla luce del presente.

Roberto Cavalli, l’autunno/inverno 2023-2024: le ispirazioni di Fausto Puglisi

Il dress code è quello ben noto di Roberto Cavalli, quello forse accantonato per un po’ giusto quel po’ per rintracciare una nuova direzione ma senza abbandonare in alcun modo il presente: così accanto a fantasie e texture Y2K c’è l’ispirazione dominante, quella del Sud-Ovest americano e di Georgia O’Keeffe, pittrice statunitense icona del XX secolo che ha fatto della natura, tra astrazione e realtà la sua massima ispirazione.

L’invito dello stilista sembra essere quello di raccontarci di un inverno freddo fuori ma non dentro: c’è voglia di vivere, di riprendere le occasioni e le opportunità perse nel corso degli ultimi anni, magari rimandate, di tornare ad innamorarsi. Si gioca con le trasparenze che si impreziosiscono di minuziose strisce in velluto e leggermente glitter, in mini dress sexy, audaci ma di raffinata eleganza dialogata tra velluto, pizzo e ricami floreali. Mini abiti che si compongono anche interamente di gioielli di ispirazione Comanche, esaltando la bellezza dei bijoux con pietre.

Montoni lunghi fur, denim patchwork, abiti animalier e in pizzo nero: i must del prossimo inverno in stile 70’s

C’è del wilde ma anche del rock’n’roll nella collezione autunno/inverno 2023-2024 di Cavalli, che riporta in auge ancora una volta gli anni ’70: pantaloni e jeans a zampa saranno ancora i modelli must have di stagione da indossare con montoni lunghi con dettagli fur, ma anche con fur coat marroni da accostare a nuance vibranti come il fucsia.

Non solo animalier, tra le fantasie che ameremo anche il patchwork, soprattutto in versione denim ma anche in velluto, tessuto che tornerà a dominare la scena invernale da capo a piedi. Il denim inoltre svela come già accaduto da Diesel, la sua anima più sexy in abiti asimmetrici dichiaratamente da sera in un’allure selvaggia e sensuale.

All’appello degli abiti più sexy da avere assolutamente nel guardaroba del prossimo inverno, anche da Cavalli il pizzo nero in trasparenza domina la scena, in una texture ricca dal gusto gotico e romantico, arricchita anche di frange e piume, in un’eleganza dal gusto boho chic.

