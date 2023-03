L’eleganza eccentrica del prossimo autunno/inverno è raccontata da Emporio Armani nel suo Circo della Vita: ecco la collezione

Il legame di Giorgio Armani con il cinema e il teatro è sempre stato molto profondo: due mondi a cui lo stilista ha sempre attinto, perché la sua moda è nata dall’ascolto del presente, dal tramutarsi delle esigenze quotidiane e dei desideri di uomini e donne che hanno a loro volta richiesto uno stile diverso. Ed è proprio dalla personalità che parte la nuova collezione autunno/inverno 2023-2024 di Emporio Armani dal nome Il Circo della Vita. Un inno alla gioia, alla ricerca dell’abito che ci fa essere e non sembrare, attingendo ad un gusto che ripesca al teatro elisabettiano, come lo stesso stilista ha dichiarato a fine sfilata. Ma soprattutto ci sono i sorrisi delle modelle: un impatto doppiamente eccentrico per narrare questa collezione dal sapore teatrale.

Bon ton inglese, eclettismo e coolness negli accostamenti e nei colori

Quando si dice che l’abito non fa il monaco? Non è sicuramente ciò che accade in casa Emporio Armani, dove abito e persona sono die sinfonie che suonano perfettamente la stessa musica: non c’è contrasto ma solo una raffinata e giocosa armonia.

“Alla teatralizzazione, suggerisco l’alternativa di una collezione che non vuole essere severa, ma piena di humor, come il sorriso della modella che fa da sfondo alla passerella. Con i vestiti ci si può divertire e riaffermare la propria libertà”, spiega Giorgio Armani nel raccontare la prossima collezione invernale, dove questa volta in passerella non c’è solo la fresca eleganza che da sempre caratterizza il brand, ma anche modelle sorridenti. Un tratto humor per il mondo della moda, interpretato da accessori chiave, come bombette, fiori, colletti di camicia che diventano accessori e gilet, simboli che attingono al mondo teatrale clownesco.

Un eclettismo assolutamente urban in ogni caso, dove già possiamo individuare gli accessori, sempre chiave negli outfit proposti da Re Giorgio, e gli outfit più cool del prossimo inverno, che mixano estetica e funzionalità in un intelligente interscambio tra giorno e sera – sappiamo bene quanto Giorgio Armani non si risparmi a tornare sempre sul connubio moda e sostenibilità -. Esempio su tutti i leggeri tailleur in velluto dai colori brillanti, dal blu elettrico al verde bosco.

Tendenza autunno/inverno 2023-2024: bermuda elegante, baggy sultano e giacche avvitate

La prospettiva con cui Giorgio Armani si è accostato alla collezione autunno/inverno 2023-2024 è senza dubbio quella della giocosità, mixando i capi più eccentrici del guardaroba femminile: c’è infatti il ritorno del bermuda elegante, dalla texture leggera e frizzante da indossare con stivali al ginocchio o cuissardes, il pantalone baggy in versione sultano che adatta un modello esotico trendy d’estate ma qui rivisitato in chiave invernale.

Capi che alla sera possiamo indossare e convertire in night look dove cascate di paillettes a cerchio, luminose e pastello irradiano top e t-shirt, o anche abiti da sera dove il nero gioca ad accostarsi a colori vivaci come blu e fucsia, ma anche con l’argento e il bianco, nuance da sempre molto care all’universo dell’eleganza Armani.

Riproduzione riservata © 2023 - DG