Negli ultimi giorno, le parole “Povero gabbiano hai perduto la compagna” sono diventate un vero tormentone. Ecco da dove arriva e com’è nato il tutto.

Chi è solito girare sui social si sarà sicuramente imbattuto nelle poche strofe di “Povero gabbiano hai perduto la compagna”. Un vero e proprio tormentone scoppiato quasi per caso e diventato immediatamente virale.

Il testo, in realtà, arriva da una canzone neomelodica che ha più di 30 anni e che è stata improvvisamente notata e diffusa attraverso Tik Tok, Instagram e Facebook. Scopriamo come.

Da dove arriva “Povero gabbiano”, il tormentone di questi giorni

Come già anticipato i pochi versi divenuti famosi in rete appartengono ad una canzone neomelodica scritta nel 1988 da Gianni Celeste.

gabbiano

Il brano, dal titolo “Tu comm’a me” racconta di una storia d’amore finita male ed in cui il cantante si paragona ad un gabbiano che gira da solo perché abbandonato dalla compagna.

A creare il fenomeno, però, sono stati in tanti. E anche se non è facile risalire al primo utente che ha scelto di condividere quel pezzo, è chiaro che a fare tanto sono stati alcuni tiktoker di Palermo ed in particolare “Duracell Plus 152” e “Franco Gioia”. La loro condivisione è stata poi rilanciata su Facebook da “Mimmo Modern” diventando ben presto virale.

Basta pensare che in poche ore il brano ha superato i 45.000 utilizzi tanto da ottenere la targhetta come canzone popolare. Quel che è certo è che grazie alle tanti condivisioni, una canzone che non si sentiva da anni è diventata addirittura una tra le più ascoltate.

L’inaspettato successo di “Tu comm’a me”, ormai diventata “Povero gabbiano”

Che il giro fatto sui social abbia portato ad un inatteso successo per la canzone di Gianni Celeste è ormai più che assodato. Lo stesso cantante, infatti, ha pubblicizzato la cosa sui propri social. Hel farlo ha salutato i suoi follower dichiarando che la sua canzone ormai nota appunto come “Povero gabbiano” è entrata nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia.

Un vero trionfo sia per l’artista che per il brano che ha conquistato proprio la fascia dei più giovani che era probabilmente anche la più improbabile. Una delle tante stranezze (e particolarità) dei social che tra una challenge ed un brano virale, continuano a proporre novità in grado di attirare l’attenzione di tutti.

