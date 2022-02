A chi è dedicata Miele di Giusy Ferreri? Scopriamo tutto sulla canzone che ha visto il ritorno dell’artista sul palco di Sanremo 2022.

Giusy Ferreri è tornata sul palco del Festival di Sanremo 2022 con un brano dal ritmo rétro, Miele. Una canzone che parla di un amore finito, di addii che, se ci fosse stato un vero sentimento, non sarebbero dovuti andare in scena. A chi è dedicata Miele di Giusy Ferreri? Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul pezzo.

A chi è dedicata Miele di Giusy Ferreri?

“Una parentesi musicale romantica dal sapore rétro“: è così che Giusy Ferreri ha descritto Miele, il brano che ha scelto per il Festival di Sanremo 2022. Si tratta di una canzone che parla della fine di un amore e del sogno, infranto, di veder tornare il partner. Scritto da Davide Petrella, Takagi e Ketra e Federica Abbate, il pezzo ha un ritmo coinvolgente, un po’ vintage.

“Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me“.

Nella maggior parte dei casi, quando finisce una storia d’amore c’è sempre qualcuno che sta peggio dell’altro. La protagonista di Miele non riesce a rassegnarsi all’addio e spera che il partner torni da lei. E’ con questo desiderio che affida al vento una musica che la descrive alla perfezione. Magari, nella relazione ha dato il peggio di sé, ma ci può essere una seconda possibilità.

“L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me“.

E’ l’amore vero a non andar via. Quello fasullo, invece, fugge alla prima difficoltà. La protagonista spera in un ritorno di fiamma, ma deve fare i conti con un’amara verità. Perché “a volte capita, Di incontrare qualcuno in mezzo alla via, Che ti ricorda cos’è la vita“.

A chi è dedicata Miele di Giusy Ferreri? L’artista ha ammesso che non è indirizzata ad una persona in particolare.

Ecco il video della canzone:

Il significato della canzone

Miele di Giusy Ferreri parla della fine di una storia d’amore. La protagonista, in un primo momento, spera in un ritorno di fiamma, poi si rassegna ad una triste e dura verità: il partner non tornerà da lei. Quel sentimento era davvero così forte? E’ “una lama che sa di miele“: può essere estremamente dolce, ma altrettanto mortale.

