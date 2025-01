Ecco quanto guadagnano i postini di C’è posta per te: il loro ruolo all’interno del programma è molto importante.

I protagonisti principali sono coloro che, da una parte e dall’altra della grande busta posta al centro dello studio, raccontano le proprie storie (a volte commuoventi, altre più allegre). Poi c’è Maria De Filippi, conduttrice ma anche co-protagonista del programma che da molti anni guida ottenendo sempre grandi ascolti. Ma parlando di C’è posta per te, ci sono poi anche altri protagonisti: i postini, ovvero coloro che in sella alle proprie biciclette portano gli inviti in giro per l’Italia e presentano poi gli ospiti presenti in studio di puntata in puntata. Ma quanto guadagnano i postini di C’è posta per te? Scopriamolo insieme.

C’è posta per te: quanto guadagnano i postini

Dati ufficiali riguardo agli stipendi percepiti dai postini di C’è posta per te per il loro lavoro all’interno del programma di Canale 5 non ce ne sono, secondo alcune indiscrezioni, però, ognuno di loro riceverebbe una cifra compresa tra i 2.000 e i 5.000 euro a puntata.

Maria De Filippi

Considerato che ogni stagione è composta in media da 9 puntate (in passate sono state anche 10 o 11 in alcune edizioni), ogni postino di C’è posta per te riceve tra i 18.000 e i 45.000 euro all’anno per il propri ruolo nel programma di Maria De Filippi.

Chi sono i postini di C’è posta per te

Ma chi sono i postini di C’è posta per te? Nell’edizione 2025 quelli presenti sono quattro: Marcello Mordino, che fa parte del cast del programma sin dalla terza edizione, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

Marcello Mordino è in assoluto il postino presente dal maggior numero di edizioni: è infatti arrivato a 26. Da alcuni anni ha superato Maurizio Zamboni, che ha partecipato al programma per tutte le prime 21 edizioni. Anche Gianfranco Apicerni è una vecchia conoscenza, essendo arrivato alla quattordicesima edizioni.