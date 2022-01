Oltre che “senatore” dei postini di C’è posta per te, Marcello Mordino vanta un’ottima carriera come comico, che lo ha portato pure al cinema.

Per la maggior parte dei telespettatori è “semplicemente” il postino di C’è posta per te, il popolare programma di Maria De Filippi, ma la carriera di Marcello Mordino ha parecchio altro da raccontare. Anche se non è noto a tutti, ha, infatti, degli eccellenti trascorsi pure sui set cinematografici, essendo un bravo attore comico. Andiamo allora a vedere chi è davvero, esaminando tanto la sfera professionale quanto quella privata.

Marcello Mordino: biografia e carriera

Luci del palcoscenico

Nasce il 16 ottobre 1955, sotto il segno zodiacale della Bilancia, in Sicilia (il luogo esatto non è di dominio pubblico). A livello recitativo, è apparso in due pellicole del celebre duo comico Ficarra e Picone: Nati stanchi e L’ora legale. Il sodalizio artistico risale ad alcune apparizioni negli show teatrali organizzati a Palermo. Scavando più indietro nel tempo, spicca poi che, assieme a Ferruccio Barbera, Mordini aveva ideato negli anni ’80 uno dei programmi più visti, vale a dire Io vedo Cts.

Il format prevedeva di comporre numeri telefonici casuali, nella speranza di trovare qualcuno che rispondesse cantandone la sigla. L’idea ebbe un tale successo da essere poi esportata altrove. Comunque, le vette di popolarità Marcello le ha raggiunte grazie a Queen Mary, che lo ha voluto nel cast dello spettacolo del sabato sera.

Marcello Mordino: la vita privata

Il privato è gelosamente protetto, infatti non sappiamo se sia felicemente accompagnato né se abbia o meno figli. L’assenza dai social network conferma la riluttanza a esporsi pubblicamente: una scelta piuttosto atipica nel suo campo, ma che, a quanto pare, per lui funziona. Dovrebbe risiedere tuttora in Sicilia, mentre sul patrimonio non ci sono dettagli da condividere.

3 curiosità su Marcello Mordino

– Oltre alla bici, il suo mezzo preferito è il treno, quelli di una volta. Li trova sempre romantici.

– Lo commuovono le storie tra genitori e figli.

– Com’è Maria De Filippi? “Un perfetto capitano della nostra nave”, ha commentato.

