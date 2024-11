Poliziotta gelosa picchia e spara alla nuova moglie dell’ex amante

Aggredisce la nuova moglie dell’ex amante e poi le spara: una poliziotta accusata dell’efferato omicidio. Il caso.

Le prove del DNA ricavate dal segno di un morso sulla vittima hanno collegato un agente della polizia di Los Angeles al violento omicidio di Sherri Rasmussen. Il caso.

Poliziotta accusata dell’omicidio della moglie del suo ex amante

Dopo tre mesi di matrimonio, Sherri Rasmussen e il suo nuovo marito, John Ruetten, iniziarono a costruire il proprio futuro, dopo il matrimonio avvenuto nel 1985.

Nel febbraio 1986, John e Sherri vivevano in un condominio a Van Nuys, a Los Angeles. Il 24 febbraio, John lasciò la loro casa per andare al lavoro, ma Sherri, 29 anni, non era certa se sarebbe andata al lavoro quel giorno. Doveva fare un discorso aziendale al lavoro, cosa che la metteva a disagio, quindi disse a John che l’avrebbe evitato, dicendo che era malata.

Scritta murder su vetro

Quella mattina, John chiamò sua moglie diverse volte senza ottenere risposta. Anche la sorella di Sherri la chiamò, ma invano. Entrambi pensarono che fosse insolito che la segreteria telefonica non fosse accesa, perché se Sherri usciva, la attivava sempre.

Inizialmente, gli investigatori pensarono che si fosse trattata di una rapina finita male. C’erano stati altri furti nella zona, d’altronde, anche se alcuni punti restavano oscuri.

Non c’era alcun segno di effrazione e nemmeno disordine sulla scena del crimine. L’auto di Sherri è stata trovata una settimana dopo, abbandonata.

Come fu uccisa Sherri

L’assassino aveva sparato a Sherri in pieno petto. John, addolorato, lasciò il lavoro e si trasferì. La famiglia di Sherri offrì una ricompensa di 10.000 $ per individuare l’omicida, anche se aveva già in mente un sospettato.

Il padre di Sherri, Nels Rasmussen, disse alla polizia di indagare su Stephanie Lazarus, che – allora – aveva 25 anni. Era un’agente del LAPD che, una volta, era uscita con John quando erano all’università. Lui non l’aveva mai considerata la sua ragazza, ma Lazarus, che studiava scienze politiche, voleva avere una storia seria con lui.

Rubava i vestiti di John per tenerli per sé e scattava foto di lui mentre dormiva. Alla fine, incontrò Sherri e la 25enne fu devastata, quando scoprì che si erano fidanzati. John avrebbe poi, ammesso di aver fatto sesso con Lazarus “un’ultima volta”, cosa di cui si pentì profondamente e di cui non parlò a Sherri.

Lazarus era un agente di polizia che sapeva come nascondere le tracce e inscenare una rapina. La polizia prelevò un campione di DNA da una tazza che aveva gettato via e lo confrontò con il DNA di un morso sul braccio di Sherri. Infine, 23 anni dopo la morte di Sherri, Lazarus fu arrestata e accusata del suo omicidio.

Nel 2012, Lazarus andò a processo. L’accusa disse che era spinta dalla gelosia e che aveva pensato che l’abito da sposa indossato da Sherri le appartenesse. La poliziotta fu condannata all’ergastolo.