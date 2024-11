Genitori e figlio di 14 anni uccisi, polizia individua l’omicida

Due genitori e il loro figlio di 14 anni sono stati uccisi: la polizia ha individuato Junior Thomas Babcock come responsabile dei delitti.

Il dipartimento di polizia della contea di Chatham ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta in una casa ubicata nell’isolato 200 di Quacco Trail. In seguito hanno arrestato Junior Thomas Babcock il quale avrebbe ucciso i genitori e il loro figlio di 14 anni.

Genitori e figlio di 14 anni uccisi: chi è l’omicida

Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso il triplice omicidio di due genitori e del loro figlio di 14 anni.

Le forze dell’ordine sono arrivate sulla scena intorno alle 9 di mattina e hanno subito trovato tre individui con ferite da arma da fuoco. Dopo la macabra scoperta, sono riusciti ad arrestare Junior Thomas Babcock lì vicino, dopo che si era allontanato dalla casa in Georgia, e ad accusarlo del triplice om14icidio.

Scritta murder su vetro

Un parente di uno dei membri della famiglia uccisi ha detto ai giornalisti che Babcock viveva all’indirizzo in cui i tre sono stati uccisi.

Babcock è stato inizialmente portato in ospedale dopo l’arresto, ma in seguito è stato trasferito in custodia.

Il dolore e le dichiarazioni della famiglia delle vittime

Parlando alla stazione televisiva locale WTOC, Redgie Oglesby, nipote delle due vittime più anziane Connie e Daniel Babcock, ha detto: “Abbiamo perso due persone speciali, senza contare il piccolo Junior, il figlio.Vogliamo solo delle risposte.“

Il signor Oglesby ha affermato che l’uomo sospettato di aver commesso il triplice omicidio era stato adottato dalla famiglia quando era ancora piccolo.

Ha detto ai giornalisti: “Hanno una famiglia numerosa, molto numerosa. Adottarono Junior Thomas e Micheal e li fecero entrare in famiglia quando erano neonati e li crebbero con amore“. Non è stata ancora elaborata una pena per l’omicida.