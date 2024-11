Picchiato e rapinato in pieno giorno, il giovane ha fatto una particolare rivelazione riguardo al suo aggressore: cosa ha dichiarato.

Damian Slowik è stato preso a pugni e strangolato dal ventunenne Bailey Hanlon durante una rapina in pieno giorno al Bute Park di Cardiff. L’aggressore è stato messo in galera. La vittima ha fatto una rivelazione alquanto insolita sul suo aggressore.

Picchiato e rapinato in pieno giorno, fa una strana rivelazione

Un uomo che è stato vittima di una terrificante rapina in pieno giorno ha dichiarato che il suo aggressore non dovrebbe finire dietro le sbarre.

Damian Slowik, 32 anni, era seduto su una panchina nel Bute Park di Cardiff quando è stato brutalmente aggredito dal 21enne Bailey Hanlon, che lo ha ripetutamente colpito a pugni mentre un complice gli rubava la bicicletta. L’aggressione è avvenuta nei pressi del Castello di Cardiff.

Nonostante siano riusciti a trattenere Hanlon per circa 15 minuti, sia Hanlon che il suo complice Seren Hassan-Lowe, 19 anni, sono riusciti a scappare prima dell’arrivo della polizia.

Sebbene gravemente ferito, Slowik ha detto che l’impatto peggiore è stato sulla sua salute mentale, in quanto ha iniziato a soffrire di attacchi di panico per i quali ha assunto antidepressivi.

La scorsa settimana, Hassan-Lowe ha ricevuto una condanna sospesa e un’attività riabilitativa, mentre Hanlon, che è stato condannato anche per reati di guida, è stato condannato a tre anni in un’unità per giovani delinquenti.

Slowik, che non ha mai recuperato la sua bicicletta da 1.000 sterline e ha dovuto sostituire occhiali da 300 sterline rotti nell’aggressione, ha detto che avrebbe preferito che a Hanlon fosse ordinato di fare lavori non retribuiti e di pagargli un risarcimento, invece di metterlo in prigione.

Le dichiarazioni della vittima

Il ragazzo ha detto a Wales Online: “È già stato incarcerato prima. Ha lasciato la custodia, poi è uscito e ha derubato una persona. Sembra che non conosca altro modo se non derubare la gente o partecipare a un crimine. Vorrei che gli venisse ordinato di andare a lavorare e di provare cosa significhi essere un uomo. Un uomo è un lavoratore, non uno che deruba la gente. Ora le tue e le mie tasse devono finanziare il suo stile di vita in prigione“.

Pertanto, il giovane dubita che Hanlon possa essere riabilitato nella società, proprio in virtù dei suoi problemi di droga.

Hanlon ha ammesso la rapina e una serie di reati commessi sei giorni dopo l’attacco di Bute Park: furto di un veicolo senza consenso, guida pericolosa, mancata presentazione di un campione di sangue e guida con patente squalificata.

Hassan-Lowe, 19 anni, di Grangetown, ha ammesso di aver commesso una rapina. È stato condannato a 12 mesi in un’unità per giovani delinquenti, con sospensione per due anni, oltre a 25 giorni di attività riabilitativa e un supplemento di 187 sterline per i servizi alle vittime.