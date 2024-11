Donna anziana rimossa da un letto pieno di cimici, scarafaggi e feci

Tre donne sono state accusate di aver trascurato un’anziana donna ritrovata attaccata ad un letto infestato da scarafaggi, cimici e feci.

Una anziana donna è stata trovata morta, attaccata ad un materasso infestato da scarafaggi, cimici e feci: la figlia, la nipote e l’infermiera che la accudivano sono accusate di grave negligenza.

Donna anziana attaccata fisicamente a un letto pieno di cimici

Dinora Cardoso, 79 anni, è stata staccata chirurgicamente dal materasso a cui era incastrata prima di morire in ospedale due giorni dopo per fascite necrotizzante, malattia che mangia la carne e sepsi dovuta a ulcere infette.

Sua figlia Eva Fontes Cardoso, 53 anni, Kayla Cardoso, 31 anni, e Lisa Hamilton, 64 anni, sono accusate di omicidio colposo, negligenza da parte di un badante nei confronti di un anziano, furto e frode in relazione alla morte dell’anziana signora.

Assistenza in casa di cura

La figlia aveva chiamato un’autombulanza per la madre che non stava bene, ma i soccorritori non sono riusciti a staccarla dal materasso sul quale giaceva.

Un caso di grave negligenza

Nonostante sua figlia abbia ricevuto circa 140.000 dollari per prendersi cura della madre, il diabete di quest’ultima non è stato monitorato, ma non solo.

La donna, infatti, è stata lasciata da sola per settimane, mentre gli insetti infestavano il suo letto incrostato di pelle. Le autorità hanno dovuto trasportare lei e il materasso in ospedale, dove è stata separata dal letto.

Una settimana prima della chiamata di emergenza, Hamilton, infermiera diplomata, ha riferito che l’anziana donna era “pulita, ben curata, vigile e il suo diabete era ben controllato“, non facendo mai riferimento a “ulcere da pressione, feci, cimici e scarafaggi“.

Le donne sono anche accusate di frode. Pare che il trio abbia fatturato a MassHealth servizi non resi, comprese richieste di risarcimento per servizi presumibilmente forniti mentre Dinora era ricoverata in ospedale.