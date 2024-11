Bambina di 8 anni colpita nel corso di una sparatoria

Nel corso di una sparatoria, sono state ferite diverse persone, tra cui una bambina di 8 anni: cosa è successo.

Diverse persone sono state ferite nel corso di una sparatoria a Kesington, tra le quali una bambina di 8 anni che è stata trasportata in ospedale d’urgenza. La situazione.

Bambina di 8 anni uccisa nel corso di una sparatoria

La sparatoria ha avuto luogo a Southern Row, Kensington, durante la quale una bambina ha perso la vita.

Un uomo di 34 anni è stato portato d’urgenza in ospedale con ferite e lo stesso è stato fatto con una donna di 32 anni. Una donna, invece, urlava in quanto la sua bambina era stata colpita.

Un abitante del posto ha raccontato a Metro: “Ho sentito degli spari, e poi una donna che urlava: “La mia bambina è stata colpita“.

sparare con la pistola

Un commesso di 34 anni ha detto: “Ho sentito ‘boom, boom, boom, boom’. C’è stato un intervallo tra gli spari, poi ho sentito un urlo. Sembrava quello di una bambina”.

La testimone Sharon ha raccontato il momento in cui ha visto l’uomo armato, che ora è a piede libero. Ha detto: “Il tizio stava sparando direttamente in un’auto. Stavo uscendo dal condominio di mia madre e mentre uscivo, ho visto un tizio sparare più volte in macchina“.

Spari a distanza ravvicinata

“Stava sparando a distanza ravvicinata”, ha detto un altro testimone, il quale ha aggiunto: “Ero completamente sotto shock e sono tornato di corsa su per le scale perché ero davvero spaventato. Poi ho guardato e ho sentito delle urla dopo, e poi delle persone che uscivano per chiamare la polizia”.

Il sovrintendente Owen Renowden, responsabile della polizia per Kensington e Chelsea, ha lanciato un appello per i testimoni:

“Questo è un evento spaventoso che ha lasciato due persone gravemente ferite, tra cui una ragazzina che fortunatamente è in condizioni stabili“, invitando chi ha visto qualcosa a riferirlo alla polizia, in modo da individuare il responsabile dello sconsiderato gesto.