Studentessa sbranata dai maiali che stava accudendo

Una studentessa di 17 anni è stata aggredita e sbranata da una grossa scrofa, alla quale si sono aggiunti tutti gli altri maiali a cui badava.

Milena Shevelyova, 17 anni, è stata travolta da una grossa scrofa, molto aggressiva quando è andata alla stalla per dare da mangiare agli animali e poi tutti gli altri maiali l’hanno attaccata e uccisa.

Studentessa sbranata da un gruppo di maiali

Una studentessa è stata sbranata a morte dai maiali dopo essere stata lasciata a casa da sola a occuparsi della piccola tenuta agricola della famiglia.

Milena Shevelyova, 17 anni, è andata alla stalla per dare da mangiare alle bestie, quando i suoi genitori erano in città, ma si ritiene sia stata travolta da una “grossa scrofa aggressiva“. La ragazza è caduta e ha perso conoscenza a causa dell’aggressione della scrofa.

Tutti gli altri maiali l’hanno attaccata, strappandole l’arteria femorale, mordendola. Milena è morta per dissanguamento”.

maialino

Aveva ferite multiple alla testa e al corpo a causa dei morsi. I suoi genitori – preoccupati – non riuscivano a contattarla per telefono e hanno chiesto ad un amico di controllare come stava, l quale ha ritrovato il corpo della giovane.

Il procuratore del distretto Uzhursky di Krasnoyarsk si è recato immediatamente sulla scena. “Sul suo corpo sarà sottoposto ad un esame medico legale, i cui risultati determineranno la causa esatta della morte“, si legge in una dichiarazione.

Un altro caso simile

Nel 2020, un bambino di quattro anni è stato sbranato a morte da una gruppo di maiali dopo essere uscito di casa nella città indiana di Hyderabad per giocare all’aperto.

Il piccolo V. Harshavardhan, fu trascinato dagli animali in una discarica, dove lo hanno aggredito e mangiato parte del suo corpo.

Parlando ai media locali, l’agente della stazione di polizia di Siadabad K Srinivas ha detto: “Un branco di maiali si aggirava intorno alla discarica e ha attaccato il bambino quando l’ha visto. Gli animali hanno mangiato parzialmente il corpo del bambino“.