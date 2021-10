L’esibizione del concorrente è stata colta positivamente dal pubblico e dalla giuria.

Non mi ci vedo ad essere “arrogante”, commenta ironicamente Pierpaolo Petrelli nella videoclip di preparazione prima della sua esibizione. Il musicista dovrà infatti interpretare il giovane artista Irama con una delle sue più famose hit estive di successo, Arrogante.

Ad un primo sguardo, il concorrente sembra aver colto in pieno l’aspetto e l’atteggiamento del cantante vincitore di Amici. Giacchetto di pelle, pantaloni attillati e riccio ribelle. La bravura si conferma anche nell’esibizione canora, che giudichiamo come ben riuscita: Pierpaolo Petrelli fino ad ora non ha mai deluso le aspettative. Anche per lui “quasi” una standing ovation.

Il primo a giudicare è stato Vincenzo Salemme: sai conquistare tutti, sei stato bravissimo. Passa poi la parola a Cristiano Malgioglio: “Sei fantastico e ti muovi molto bene in scena, ma sei fortunato perché ti danno pezzi facili da cantare, per me eri un po’ distante da Irama“. Tornano a bilanciare il giudizio Giorgio Panariello e Loretta Goggi, che apprezzano molto il trucco e la prova del finto Irama. “Hai tenuto molto bene il ritmo“, precisa la cantante di Maledetta Primavera.