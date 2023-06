Vi siete mai chiesti il perché del detto “mica pizza e fichi”? Si tratta di un’espressione che affonda le radici nelle campagne romane.

Tra i tanti modi di dire della lingua italiana, c’è mica pizza e fichi. Un’espressione che affonda le radici nella provincia romana e tira in ballo due alimenti considerati il cibo dei poveri. Vediamo perché si dice così e qual è il suo significato.

Origini : romane, quando la pizza e i fichi erano considerati il cibo dei poveri.

: romane, quando la pizza e i fichi erano considerati il cibo dei poveri. Quando si usa: per dare un certo valore ad una cosa o una persona.

Modi di dire: perché si dice mica pizza e fichi?

Avete mai utilizzato o sentito dire l’espressione mica pizza e fichi? Si tratta di un modo di dire di origine romana, che tira in ballo due pietanze considerate semplici e poco costose. Un tempo, per fare una pizza bastava della semplice farina, un po’ di lievito e la salsa di pomodoro: con questa ricetta si sfamavano famiglie intere. I fichi, invece, non si acquistavano mai, ma si coglievano direttamente dalla pianta. Per questo, sia la pizza che il frutto in questione venivano considerati il cibo dei poveri, alla portata di tutti, e di facile reperibilità.

Perché si dice mica pizza e fichi, quindi, è facilmente intuibile. Questo modo di dire si utilizza quando si vuole dare un valore importante a qualcosa o qualcuno. Come per dire, appunto, che non si sta parlando di una cosa qualsiasi. Un esempio pratico? “Ti piace la mia nuova borsa? E’ una Chanel, mica pizza e fichi“. Dalle campagne romane, l’espressione è entrata nel linguaggio comune di tutto il Paese.

Perché si mette mica davanti ai due cibi?

Chiarito perché si dice mica pizza e fichi, una precisazione è d’obbligo. Nel modo di dire si utilizza l’avverbio mica per un motivo ben preciso: ha la funzione di rafforzare la negazione della frase. Se al posto di mica ci fosse stato un sinonimo – affatto, minimamente o per nulla – il valore dell’espressione non sarebbe stato lo stesso.

