Perché si dice sano come un pesce: le origini e il significato di un modo di dire che si utilizza comunemente in tutta Italia.

Il modo di dire “sano come un pesce” è molto utilizzato da tutti noi, ma quanti sanno davvero da dove provenga e se ha un fondamento scientifico? Si tratta di un’espressione utilizzata comunemente per indicare una persona in buona salute. Ma è veramente giusto associare la salute a un pesce? Proviamo a ricostruire la storia di questa particolare espressione e qual è il suo vero significato.

Origini: Si tratta di un modo di dire piuttosto antico, che risale ai tempi in cui si pensava che i pesci fossero immuni da tutte le malattie;

Quando si usa: Viene utilizzato da moltissime persone per indicare un individuo che è perfettamente in salute.

Modi di dire: sano come un pesce

Può sembrare un’espressione piuttosto buffa, ma in realtà viene utilizzata comunemente in tutta Italia, e non per forza in ambienti popolari. D’altronde si tratta di una locuzione dall’origine antica, risalente a tempi molto lontani, al punto che è difficile ricostruire perfettamente in quale contesto sia nata.

Pesce colorato Dory

Sicuramente il detto si è generato in un’epoca in cui si pensava che i pesci fossero gli unici esseri viventi che non si ammalavano mai. All’epoca la scienza non era particolarmente sviluppata e si pensava che i pesci fossero totalmente immuni da ogni problema di salute. Anche per questo motivo paragonare una persona a un pesce voleva dire sottolineare la sua ottima condizione fisica.

Perché i pesci non si ammalano mai?

Domanda lecita, ma in verità del tutto priva di significato. Oggi sappiamo infatti che non è assolutamente vero che i pesci sono esseri immuni alle malattie. In verità anche i pesci possono essere contagiati da varie malattie. Tuttavia, a causa della selezione naturale della specie, osservare un pesce gravemente malato era nell’antichità molto complicato.

Solo in epoca recente, infatti, l’uomo ha cominciato a preoccuparsi della contaminazione della natura, e ad analizzare anche le problematiche relative agli altri esseri viventi sono frutto di uno sviluppo recente della scienza. E ad ogni modo oggi vale la pena ricordare che proprio la presenza di pesci e altre specie ittiche in uno specchio d’acqua è un test valido e molto semplice per monitorare lo stato di salute dell’acqua. In un ambiente inquinato difficilmente, infatti, dei pesci potrebbero sopravvivere.

In conclusione, “sano come un pesce” può essere un modo divertente per descrivere lo stato di salute di una persona, ma è importante ricordare che non si tratta di un’espressione che ha una valenza scientifica, e che i pesci non sono necessariamente animali sani.

Riproduzione riservata © 2023 - DG