Qual è il significato di Io ne voglio ancora di Drusilla Foer e Asia Argento? La canzone è molto particolare, con sonorità dance.

Drusilla Foer e Asia Argento hanno lanciato una canzone intitolata Io ne voglio ancora. La conduttrice e l’attrice non avevano mai esordito insieme nel mondo della musica e l’estate 2023 è sembrato il momento giusto. Vediamo il testo e il significato del brano.

Io ne voglio ancora di Drusilla Foer e Asia Argento, il significato della canzone

Io ne voglio ancora è il titolo della canzone che vede scendere in campo un duetto del tutto inaspettato, Drusilla Foer e Asia Argento. Le due, amiche da tempo, hanno deciso di buttarsi in questa avventura musicale proprio in vista dell’estate 2023. Il brano, che potrebbe tranquillamente diventare uno dei tanti tormentoni, è provocatorio e assai particolare. A primo ascolto, non ha nulla a che fare con gli altri pezzi che parlano di sole, amore, passioni fugaci e salsedine. Un monologo con sonorità dance, psichedeliche.

“Dicono che è folle rimanere soli, meglio solitari, niente traditori

Che se non hai un uomo sei tagliata fuori

Patetico“.

La canzone di Drusilla e Asia ruota attorno al significato di ciò che è giusto e sbagliato. Quelli che potremmo definire i giudici del nostro tempo, sentenziano su ogni argomento: dall’amore alla pazzia, passando per le mode.

“Dicono che il mondo è cattivo, più mi ringhiano contro e più mi verso vino

Che se bevi troppo poi sei impulsivo

Vabbè almeno in vino veritas“.

Nonostante le dicerie della gente, Drusilla Foer e Asia Argento non hanno alcun dubbio e insieme gridano: “Io ne voglio ancora“. La canzone riuscirà ad affermarsi tra i tormentoni dell’estate 2023? Staremo a vedere, ma se dovesse andare male potrebbero sempre sfruttare il testo come monologo.

Ecco il video de Io ne voglio ancora di Drusilla Foer e Asia Argento:

Io ne voglio ancora: il testo della canzone

Dicono che quando nasce una stella ne muoiono 100 in cambio

Ma dicono che quando nasce una dea la sua grandezza rimarrà eterna

Ben oltre il cosmo che la crea…

