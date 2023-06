Ecco quali sono le location di Per tutta la vita, il film in cui quattro coppie scoprono che i rispettivi matrimoni non sono validi.

Immaginate che, a distanza di nove anni da quel sì pronunciato in chiesa, il vostro matrimonio fosse considerato nullo, vi sposereste nuovamente con la stessa persona oppure no? E’ quello che si domandano i protagonisti di Per tutta la vita, film diretto da Paolo Costella che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2021. Protagoniste della vicenda sono quattro coppie. Vediamo ora quali sono le location di Per tutta la vita.

Per tutta la vita: le location del film

Ma dove è stato girato Per tutta la vita? Le location del film si possono trovare tutte nel Lazio, in particolare a Roma (la città dove è anche ambientata la storia che viene raccontata) e nei comuni limitrofi della Capitale.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Per tutta la vita: la trama e il cast del film

La prima delle quattro coppie protagoniste è quella formata da Andrea e Paola, ancora molto innamorati tra di loro ma con una visione differente sul futuro. E poi ci sono Vito e Sara, che hanno un figlio ma sono in crisi. Le altre due coppie che dovranno decidere se risposarsi sono quelle composta da Mark e Viola e quella formata da Giada ed Edo: entrambe queste coppie nascondono però degli scheletri nell’armadio.

Andrea e Paola sono interpretati rispettivamente da Filippo Nigro e Claudia Pandolfi, Vito e Sara hanno invece i volti di Fabio Volo e Ambra Angiolini. Infine, a vestire i panni di Giada e Edo sono Carolina Crescentini e Luca Bizzarri mentre Mark e Viola sono impersonati da Paolo Kessisoglu e Claudia Gerini. Completano il cast del film Euridice Axel, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa, Pamela Villoresi, Bebe Storti, Imma Piro, Ignazio Olivia, Alfredo Pea e Cristina Moglia.

