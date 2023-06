Martedì 27 giugno a Milano va in scena il concerto benefico di Fedez e J-Ax: Love MI. Dove vederlo in streaming e in TV.

Dopo il grande successo avuto lo scorso anno, alla sua prima edizione, torna Love MI, il concerto benefico organizzato da Fedez e J AX, che ormai da tempo si sono riappacificati e sono tornati anche a esibirsi insieme. Sul palco in piazza del Duomo si alternano tantissimo artisti per un mega evento: vediamo allora dove vedere Love MI in streaming e in TV.

Dove vedere Love MI in streaming e in TV

Ma dove vedere Love MI in streaming e in TV? Chi non ha la possibilità di essere in Piazza del Duomo martedì 27 giugno 2023 può comunque seguire l’evento grazie alla diretta televisiva.

Fedez e J-Ax

A partire dalle ore 19.00 l’evento è trasmesso in diretta su Italia 1, ma il concerto di Fedez e J-Ax in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinty può essere visto a partire dalle ore 18.00. A Mediaset Infinity è possibile accedere da qualsiasi dispositivo, che sia una Smart TV, uno smartphone, un computer o un tablet: l’app è completamente gratuita e permette anche di rivedere in qualsiasi momento i vari contenuti.

Tornando al Love MI, in contemporanea può anche essere ascoltato sulle frequenze di Radio 105.

Love MI: cantanti e ospiti del concerto di Fedez e J-Ax

Tra i tanti cantanti protagonisti del Love MI ci sono Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

A loro ovviamente bisogna aggiungere anche i due organizzatori Fedez e J-Ax con gli Articolo 31, che sono tornati insieme e si sono esibiti anche al Festival di Sanremo 2023.

