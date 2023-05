Qual è il significato della canzone Pelle d’oca di Dargen D’Amico? Per la creazione del brano, l’autore ha usato l’intelligenza artificiale.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2022 con Dove si balla, Dargen D’Amico è tornato a far divertire i fan con la canzone Pelle d’oca. Un brano nato grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, che presenta una melodia travolgente: vediamo il testo e il significato.

Pelle d’oca di Dargen D’Amico: il significato della canzone

Uscita venerdì 19 maggio 2023, la canzone Pelle d’oca segna il ritorno di Dargen D’Amico sulle scene musicali nostrane dopo il successo di Dove si balla del Festival di Sanremo 2022. Un brano che è un mix tra strumenti a corde indiani, hip hop anni Novanta e reggaeton, a cui hanno partecipato anche Gianluigi Fazio ed Edwyn Roberts.

“Se ha peccato pure Ghandi

noi chi siamo per non farlo

questa volta

è meglio pagare il danno“.

Dargen D’Amico ha voluto creare Pelle d’oca utilizzando l’intelligenza artificiale, cercando di rimanere più distaccato possibile, come se fosse un semplice spettatore della sua vita.

“A mezzanotte non mi dire

io sto per andarmene

se vuoi farmi capire

che c’è posto anche per me“.

Probabilmente, il significato di Pelle d’oca gira intorno ad una coppia, che non sa se abbandonarsi alla passione. Ci sono anche richiami al brano Una carezza in un pugno di Adriano Celentano. Dargen D’Amico ha così descritto la canzone: “Volevo per la prima volta lasciar scrivere un mio brano all’intelligenza artificiale, cercando di restare il più distaccato possibile, come se mi trovassi nella mia vita per caso. Ma alla fine mi sono comunque fatto prendere“.

Ecco il video di Pelle d’oca di Dargen D’Amico:

Pelle d’oca: il testo della canzone

Ciao

ce lo dicono anche gli astri

ma noi ci stiamo scappando…

