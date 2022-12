Si sarebbero aggravate le condizioni di Pelé in queste ultime ore. Dal Brasile arrivano notizie davvero pessime per la leggenda.

Ore di fermento in Brasile e in tutto il mondo per le condizioni di salute dell’ex leggenda brasiliana Pelé. Dopo le ultime novità delle scorse ore sulla sua lotta contro il cancro al colon, ecco la drammatica voce che lo vorrebbe, addirittura, non più in grado di parlare.

Pelé, situazione drammatica

Pelè

Secondo quanto si apprende da alcuni media sudamericani, tra cui Infobae, Pelé non sarebbe più in grado di parlare. Per questa ragiona la sua famiglia si sarebbe recata immediatamente in ospedale, dove è in cura, per verificare di persona la vicenda e per stargli vicino.

A quanto sembra, la situazione è delicatissima. Sempre secondo quanto scrive il periodico argentino l’ex calciatore sarebbe in terapia intensiva e in isolamento. La moglie, Marcia Aoki e due dei loro figli sono lì con lui. Gli altri figli, quelli che non vivono in Brasile, starebbero tornando in patria per salutarlo. Tutti vogliono trascorrere questi momenti con lui a conferma che la vita di O’Rei è davvero in bilico.

Ricordiamo che l’uomo era stato ricoverato alla fine di novembre in ospedale dopo che il cancro al colon è progredito. Il brasiliano sta ricevendo cure per le disfunzioni renali e cardiache ma il suo quadro clinico è sempre molto negativo.

Le ultime voci, come detto, sembrano confermare la gravità della situazione.

Di seguito un vecchio post Instagram dopo l’eliminazione recente del Brasile dal Mondiale in Qatar:

