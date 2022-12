Le condizioni di salute di Gianluca Vialli destano preoccupazione: tantissimi i messaggi d’affetto che arrivano da tutto il mondo.

Ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo la notizia di pochi giorni fa relativa al peggioramento delle condizioni di salute di Gianluca Vialli. L’ex storico calciatore è stato ricoverato in una clinica di Londra per affrontare al meglio la malattia (tumore al pancreas) che, ormai dal 2017, non gli lascia tregua. Tantissimi i messaggi d’affetto arrivati in queste ore, molti anche di recente con gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute.

Gianluca Vialli: le condizioni e il supporto di tutto il mondo

Come accennato, sono stati davvero tanti i messaggi di sostegno arrivati per Vialli in questi ultimi giorni. I più recenti portano la firma di volti illustri non solo del mondo dello sport, ma anche dello spettacolo e della politica.

“Purtroppo non ho mai avuto l’occasione di conoscere personalmente Gianluca Vialli. Forse ci siamo incrociati in qualche cerimonia di premiazione in questi anni, ma l’ho sempre seguito in televisione perché credo nei guerrieri e credo anche che le persone che soffrono e sanno reagire hanno sempre qualcosa da insegnare e che noi abbiamo molte cose imparare da loro…È un momento molto difficile ma spero con tutto il cuore che possa passare presto. Nel frattempo mando un grande e forte abbraccio a Gianluca”, le parole di Federica Pellegrini, storica campionessa del nuoto.

“Gianluca Vialli è un orgoglio italiano. Un campione dentro e fuori dal campo di gioco. Un simbolo dell’Italia che vince, che combatte, che si emoziona per aver raggiunto il sogno di diventare campione d’Europa come quel giorno a Wembley. L’Italia tutta e il governo di questa nazione sono al suo fianco e al fianco della sua famiglia in questo momento così complesso. Forza Gianluca!”, il commento di Giorgia Meloni, Premier italiano.

Non mancano le parole anche del mondo del cinema e della tv con l’attrice Anna Foglietta che ha detto: “Vialli è un ricordo d’infanzia: con la sua faccia pulita, i suoi ricci, la sua bontà. Lo sentivo vicino, familiare. E poi quell’abbraccio con Mancini all’Europa mi ha fatto commuovere. È il meglio dell’Italia, uno che ha lavorato con onestà, pacatezza, garbo. Un abbraccio affettuosissimo. Forza Gianluca!”.

Gli ultimi aggiornamenti sulla salute dell’ex giocatore

A distanza di due giorni dal ricovero nella clinica di Londra, sono arrivati degli aggiornamenti in merito alla salute di Vialli. Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, l’uomo è cosciente e guarda la tv. Il suo fisico è debole ma sta combattendo. La famiglia si sta alternando per fargli visita in queste ore che precedono il Natale. Al momento quindi le sue condizioni sono “gravi ma non drammatiche”.

Oltre ai commenti dei vari personaggi di spicco dello sport, della politica e dello spettacolo, come si può vedere anche sui social, sono davvero tanti i messaggi per l’ex calciatore. Uno di questi arriva da molto lontano e chiama in causa anche la leggenda brasiliana Pelé, anche lui in lotta per la vita:

Please can we all pray for two of Football's greats, Pele & Gianluca Vialli. 🙏



Por favor podemos todos ore por Pele que deus popped sua soua 🇧🇷 🔟



Per favore, possiamo tutti pregate per Gianluca che dio gli risparmi la suola 🇮🇹 9️⃣#Pele #Vialli#Brasil #Italia #pray #hope pic.twitter.com/ZjqCop4R1y — Football Without Fans Is Nothing (@AllanSaintMini) December 22, 2022

