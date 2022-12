Q&A con i fan per Chiara Nasti che ha risposto ad alcune domande senza far notare alcuni atteggiamenti di qualche haters…

Chiara Nasti mamma a tempo pieno. Dopo la nascita del piccolo Thiago, suo primogenito, la bella influencer, prossima a diventare moglie di Mattia Zaccagni, si gode al cento per cento la maternità. Non manca, però, di raccontare sui social la sua esperienza da madre. In occasione di un Q&A con i fan su Instagram, infatti, ecco qualche nuova dichiarazione sempre un po’ “frizzantina”.

Chiara Nasti e i consigli non richiesti sui social

Chiara Nasti

Come spesso le accade, Chiara Nasti ha condiviso qualche pensiero sui social con i fan. I temi affrontati sono stati proprio gli atteggiamenti degli utenti dopo che è diventata mamma. La giovane madre ha spiegato a che le chiedeva se il suo pubblico (di haters) si fosse calmato a proposito di critiche: “Peggiorate no. Le critiche ci sono sempre ma ciò che ho notato è che ci sono tante mamme o neo mamme che vogliono dare consigli non richiesti o insegnamenti”, ha spiegato.

“Io di queste persone non conosco nemmeno l’esistenza e penso che ognuna sappia benissimo da sola come comportarsi con il proprio figlio”.

Insomma, una giusta risposta anche se era quasi scontato che qualcuno avesse da ridire, anche senza motivo. In tanti, infatti, criticano a prescindere la ragazza per il suo modo molto diretto di parlare e di porsi. E questa ultima risposta della donna conferma come ogni occasione è buona per andarle contro.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giovane influencer:

