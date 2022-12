Si è spento a 65 anni Mauro Sabbione, storico tastierista dei Matia Bazar: lottava da circa un anno con una malattia.

Si è spento all’età di 65 anni Mauro Sabbione. Musicista, compositore e storico tastierista dei Matia Bazar e dei Litfiba. Nato nel 1957 a Genova, è venuto a mancare a causa di una malattia con la quale combatteva da circa un anno.

Morto Mauro Sabbione

Mauro Sabbione, noto sopratutto per essere stato il tastierista dello storico gruppo Matia Bazar dal 1981 al 1984, si è spento ieri sera a Milano, in seguito ad una malattia. Un uomo descritto come sempre allegro e solare, lascia la moglie Simona Greco e due figlie Zoe e Morgana, avute da un precedente matrimonio. È stato anche tastierista della band Litfiba e produttore per i Modà, i Diaframma e i Violet Eves, Diskanto, Stellerranti, Garbo, Belzer, Mirage.

Il musicista è diventato celebre al grande pubblico per aver dato la svolta elettronica alla band dei Matia Bazar, con la quale vinse il premio della critica al festival di Sanremo nel 1983 con la canzone Vacanze Romane, dove la tastiera giocava un ruolo fondamentale. L’ultimo tour del musicista è stato Tango nel fango, dedicato proprio alla musica elettronica anni ’80 della band. Sabbione aveva anche fondato un gruppo interdisciplinare nel 1990, i Ensemble Mediterraneo, che vinsero il premio come migliore opera multimediale del 1997 a Cuba, con la loro opera Saudade Che Guevara.

