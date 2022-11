Ecco la storia di vera di Pearl Harbor e le differenze tra il film, che ha vinto anche un Premio Oscar, e la realtà storica.

Pearl Harbor è uno dei film di maggiore successo fra i tanti ambientanti nel corso della seconda guerra mondiale (ha vinto numerosi premi tra cui l’Oscar al Miglior montaggio sonoro) ma allo stesso tempo è anche uno di quelli che più ha diviso il pubblico e la critica: insomma, c’è chi è rimasto conquistato dalla pellicola di Michael Bay, chi invece è rimasto deluso, in particolare per via di alcune inesattezze storiche dovute a questione di trama. Vediamo allora qual è la storia vera su cui si basa Pearl Harbor e quali sono le differenze tra film e realtà.

Pearl Harbor: le differenze tra film e realtà

Tra le scene centrali del film c’è ovviamente quella dell’attacco giapponese a Pearl Harbor: nella pellicola si vedono gli aerei giapponesi bombondare le navi dell’esercito americano e persino l’ospedale. In realtà l’ospedale non fu mai colpito: i piloti giapponesi avevano infatti il preciso ordinare di attaccare esclusivamente gli obiettivi militare e di non colpire per nessun motivo quelli civili.

Anche i veterani dell’esercito americano, presenti in quel momento a Pearl Harbor, confermarono che le strutture civili non furono attaccante dall’esercito giapponese.

In una scena del film, inoltre, si vede il presidente americano Franklin Delano Roosevelt alzarsi dalla sedia a rotelle, cosa impossibile considerato che era paralizzato.

Pearl Harbor: la storia vera

Ma cosa è accaduto esattamente a Pearl Harbor? La mattina del 7 dicembre del 1941 la 1a Flotta aerea del Giappone, comandata dal viceammiraglio Nagumo, attaccò la base americana situata nell’Oceano Pacifico affondando tre navi da guerra: la USS Arizona, la USS Oklahoma, la USS Utah e inflisse diversi danni anche alle altre navi della flotta. Nell’attacco morirono oltre 2.000 soldati americani.

