Momenti di paura per la famiglia reale: dei ladri fanno irruzione nel Castello dei Windsor, vicino alla tenuta di William e Kate.

Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità del Castello di Windsor nella notte di domenica 13 ottobre. Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nella tenuta reale, scalando una recinzione e sfondando un cancello di sicurezza con un camion rubato. L’episodio ha destato particolare preoccupazione poiché Kate Middleton e il Principe William, insieme ai loro tre figli, dormivano a pochi metri di distanza nell’Adelaide Cottage.

Ma scopriamo che cosa è successo.

Famiglia reale: la sicurezza sotto esame

Secondo fonti ufficiali, l’irruzione è avvenuta intorno alle 23:45. I ladri sono entrati in una fattoria situata sul terreno della Crown Estate, vicino alla A308, portando via un pick-up Isuzu nero e un quad rosso.

Il raid ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della residenza, specialmente dopo che alcuni ufficiali armati sono stati rimossi dagli ingressi pubblici del Castello di Windsor.

Kate Middleton

Una fonte ha rivelato che i malviventi sembravano avere pianificato l’azione, osservando il castello per giorni. Sebbene i sistemi di allarme fossero attivi, la prima segnalazione è giunta solo dopo lo sfondamento del cancello di Shaw Farm Gate.

L’Adelaide Cottage: il rifugio della famiglia reale

Dal 2022, Kate e William si sono trasferiti ad Adelaide Cottage, un’affascinante residenza immersa nel Windsor Great Park. Costruita nel 1831 per la regina Adelaide, la proprietà è un simbolo di storia e privacy.

Nonostante il suo fascino, l’evento ha sollevato dubbi sulla sicurezza della Famiglia Reale, che vive in una residenza senza personale permanente.

Tuttavia, non è la prima volta che le proprietà della Famiglia Reale sono prese di mira. Episodi simili si sono verificati nel corso della storia, e ciò mette in evidenza le criticità sulla sicurezza della famiglia reale. L’indagine della polizia è ancora in corso, ma non sono stati effettuati arresti.