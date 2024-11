L’avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque potrebbe essere già finita: spuntano rumors sulla sua uscita di scena.

Quasi due anni fa è arrivata la rivoluzione in Mediaset, e tra le “vittime” c’era Barbara D’Urso, bruscamente cacciata via dal programma che ha condotto per tanti anni, Pomeriggio Cinque. Al suo posto, Pier Silvio Berlusconi aveva chiamato Myrta Merlino, conduttrice televisiva e giornalista.

Nonostante la Merlino non abbia incontrato il favore di tutti i telespettatori, la conduttrice era stata riconfermata per un’altra edizione. Ma adesso le ultime indiscrezioni suggeriscono che la sua avventura nel salotto di Canale 5 potrebbe finire presto. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Myrta Merlino: il possibile addio a Pomeriggio Cinque

Si fa sempre più insistente il rumor che Myrta Merlino potrebbe abbandonare la conduzione di Pomeriggio Cinque.

La notizia, riportata dal settimanale Oggi, ha subito acceso il dibattito tra i fan e gli esperti di televisione.

Myrta Merlino

Dopo aver sostituito Barbara d’Urso nel settembre 2023, Merlino ha portato un approccio diverso al programma, conquistando una vasta fetta di pubblico con la sua professionalità e i contenuti accurati.

Tuttavia, i vertici Mediaset sembrerebbero intenzionati a rinnovare il format dello storico programma pomeridiano, e la conduzione della giornalista potrebbe essere uno dei primi cambiamenti.

Un successo consolidato, ma il futuro è incerto

Nonostante le voci, Pomeriggio Cinque continua a ottenere ottimi ascolti sotto la guida di Myrta Merlino. La trasmissione, suddivisa in una parte dedicata alla cronaca e un’altra più leggera incentrata sul gossip e lo spettacolo, rimane un appuntamento fisso per milioni di italiani.

Ad oggi, non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della conduttrice. L’indiscrezione potrebbe rivelarsi un semplice rumor, ma ha già scatenato una serie di reazioni sui social.

Alcuni utenti, tra cui l’esperto di gossip Alessandro Rosica, hanno lamentato le continue “assenze” della giornalista, sostituita da Simona Branchetti.