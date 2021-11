Un incidente molto grave è accaduto a Pontetaro, vicino Parma, che ha coinvolto un pulmino di trasporto disabili finito sui binari del treno. Ecco cosa sappiamo.

Un pulmino con a bordo quattro persone è stato travolto su un treno regionale, nei pressi di Pontetaro, frazione del comune di Noceto, in provincia di Parma. Il brutto incidente ha coinvolto i passeggeri del fugroncino e un giovane disabile ha perso la vita, mentre tre passeggeri sono feriti.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Il pulmino, per cause ancora ignote, è finito sulla linea ferroviaria sotto il viadotto autostradale a Pontetaro, in località Case Rosi vicino Parma, ed è stato centrato da un treno regionale che stava passando. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari da Pontetaro, Noceto, Fidenza e Parma, la polizia guidata dal questore Macera, i carabinieri e i vigili del fuoco chiamati a intervenire perché ci sono persone incastrate.

I passeggeri del treno coinvolto nell’incidente stanno bene, nessun ferito, mentre quelli che hanno subito conseguenze sono solo i passeggeri del pulmino. Sono in corso, ovviamente, accertamenti per capire qual è stata la dinamica dell’evento, visto che non si capisce come il furgone possa essere arrivato sui binari del treno.