Seducenti, protettivi, adolescenziali, dark, sono i look più belli della Paris Fashion Week 2022: ecco quali sfoggiare per il prossimo inverno.

Come sarà il guardaroba del prossimo inverno? Ricco di tendenze che strizzano l’occhio all’ormai revival anni ’90-2000, ma sopratutto sarà il punto di partenza per ricominciare da zero, per vivere il comfy in un mood decisamente diverso e ritrovare quella voglia giocosa da creare look personali, stravaganti, piena espressione della propria personalità. La moda invita a tornare a giocare e ad esplorare di nuovo le assopite vie dell’eleganza, inviti che arrivano anche dalla Paris Fashion Week 2022.

Sulla passerella parigina abbiamo visto un caleidoscopio di look che celebrano l’urban style, i volumi, i tagli over, ma anche la voglia di scoprirsi, e poco importa se inverno, affidandosi a tessuti caldi e morbidi – il tweed ha conquistato Parigi molto più che Milano – e a nuance sobrie, con qualche brillantino qua e là.

Paris Fashion Week 2022 by day: Givenchy, Balmain, Miu Miu, I look da giorno più belli

Cosa indosseremo nelle giornate invernale del 2022? Il perfetto mix è quello di trovare un perfetto equilibrio tra sartoriali, mise strutturate e comodità, uno spirito che Givenchy con la sua sfilata dalle nuance ombra, tra nero, grigio e very pery, ha ben saputo interpretare. L’idea di accostare la felpa ad un blazer o un pantalone sartoriale è un invito da segnare in agenda.

– Di Balmain non portiamo a casa solo la coreografia straziante che invoca la guerra, ma anche i suoi look che sono bandiera di sopravvissuti alle lotte del quotidiano, questa l’ispirazione primaria di Olivier Rousteing. E l’idea di un abbigliamento a strati, da comporre come un’armatura dando vita ad infiniti e imprevedibili accostamenti ci piace non poco.

– Look da scolaretta, la sdogazione ulteriore ed ufficiale che la minigonna sempre più corta si indossa anche in una giornata di relax, sempre più comoda e pret a porter arriva da Miu Miu: il suo look ormai è già irresistibile per tutte le fashion addicted. Pronte a sfoggiare questo look da oggi fino al prossimo inverno?

I look parigini più belli by night: Balenciaga, Ysl, Louis Vuitton

La sera generalmente fa più freddo e secondo il dress code dello stile urban possiamo sperimentare look caldi e ad alta protezione dal freddo, che possiamo rubare dalla sfilata di Balenciaga, dove maxi piumini da trasformare in vestiti lunghi si presentano come i brand new night dress.

– Ma alla sera il look classico, glamour e in total black, state pur certe che non è passato di moda come ben ci ricorda Yves Saint Laurent. Le ispirazioni da sera dalla sua passerella sono molteplici, ma il tuxedo al femminile è un vero e proprio colpo al cuore, un must have da guardaroba delle grandi occasioni, e non di meno l‘abito in tweed in versione ampia e svasata da indossare con i pantaloni con le scarpe da ginnastica, è l’altra alternativa originale di Louis Vuitton, per chi è pronto per un take a walk on the wilde side fashion.

