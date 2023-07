Il 31enne Paolo Ciavarro si trasforma nella Drag Queen Anna Lacond e incanta tutti per l’inaspettata bellezza.

Paolo Ciavarro, il 31 enne da poco diventato genitore insieme alla compagna Clizia Incorvaia, ha partecipato al programma di Rai Due Non sono una signora condotto da Alba Parietti. È stato difficile riconoscere il ragazzo trasformato nella splendida Drag Queen Anna Lacond, capelli lunghi e rosa, trucco, calze a rete e completo (con tanto di stivali altissimi) in lattex nero. La sua trasformazione ha accesso i web e non è mancato il commento della compagna…

Paolo Ciavarro diventa Anna Lacond

Paolo Ciavarro ha partecipato al programma di Rai Due di Alba Parietti Non sono una signora, lo show dedicato all’arte delle Drag Queen. Durante la puntata si è trasformato nella Drag Queen Anna Lacond incantando tutti per l’inaspettata bellezza e rimanendo per tutto il programma irriconoscibile anche per la giuria.

La giuria del glitter ha approvato e elogiato Anna che però purtroppo ha perso la sfida del lipsync ed è stata eliminata e quindi costretta a rivelare la sua identità. L’unica ad aver scoperto chi era il vip che si celava sotto la bella Drag, è stata Sabrina Salerno in coppia con Cristina D’Avena, che aveva scritto il nome prima della rivelazione.

La reazione di Clizia Incorvaia

Dopo aver scoperto che la vera identità di Anna Lacond era quella di Paolo Ciavarro, il giovane 31enne ha raccontato il suo percorso di trasformazione lanciando un importante messaggio contro l’omofobia: “Durante questa esperienza ho pensato a mio figlio, un domani gliela farò vedere. Io dico sempre che noi genitori del futuro dobbiamo essere quelli che cercano di migliorare un attimino le cose”.

Ha poi proseguito dicendo: “Questa esperienza mi ha tirato fuori il Paolo bambino, il Paolo che a quell’età aveva tirato fuori quella femminilità che abbiamo tutti noi uomini e che crescendo l’ha repressa – aggiunge ancora Ciavarro – Qui ho avuto la possibilità di ritirarla fuori, è stato bello. Io insegnerò a mio figlio questo: il concetto di normalità di qualsiasi orientamento sessuale”.

Ha poi deciso di chiamare la sua compagna Clizia Incorvaia per mostrarsi in questa nuova veste: “Sei bellissimo amore mio!”