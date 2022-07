Ecco le location di Paolo Borsellino – I 57 giorni, il film con Luca Zingaretti nei panni del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992.

Sono trascorsi 57 giorni dall’attentato a Capaci in cui è stato ucciso Giovanni Falcone a quello in via D’Amelio a Palermo a Paolo Borsellino. Proprio quel lasso di tempo, in cui Borsellino ha proseguito il proprio lavoro consapevole del fatto di essere il prossimo bersaglio della mafia. Proprio il periodo che va dal 23 maggio al 19 luglio del 1992 è al centro del film Paolo Borsellino – I 57 giorni che la Rai manda in onda in occasione dell’anniversario della morte del magistrato palermitano. Vediamo ora quali sono le location del film.

Paolo Borsellino – I 57 giorni: le location del film

Paolo Borsellino – I 57 giorni è ambientato principalmente a Palermo e proprio nel capoluogo di regine della Sicilia si sono svolte buona parte delle riprese, come quelle della casa dove abita il magistrato e le scene del Tribunale in cui partono le indagini sull’attentato a Giovanni Falcone.

LUCA ZINGARETTI

Non tutte le scene sono però state girate a Palermo, ma tra le location di Paolo Borsellino – I 57 giorni c’è anche Roma: e proprio nella Capitale è stata girata anche la scena dell’attento in via D’Amelio nella quale hanno perso la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta.

Dove vedere Paolo Borsellino – I 57 giorni in streaming

Oltre che su Rai 1, nel giorno dell’anniversario dell’attentato in via D’Amelio, Paolo Borsellino – I 57 giorni si può vedere in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand gratuita della Rai.

Paolo Borsellino – I 57 giorni: il cast del film

A interpretare il magistrato Paolo Borsellino è Luca Zingaretti, Enrico Ianniello è invece Antonio Ingroia mentre Aurora Quattrocchi veste i panni della madre del magistrato, Maria Pia Lepanto.

Nel cast del film troviamo anche Enrico Ianniello, Davide Giordano, Andrea Tidona, Antonio Gerardi, Giovanni Calcagno, Claudia Gaffuri, Marilù Pipitone e Bruno Torrisi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG