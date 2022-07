I figli di una coppia separata vivono spesso il dilemma: stare con Mamma o Papà? E proprio questa domanda è alla base del film.

Mamma o Papà? è uno dei diversi film con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese: è una commedia sarcastica, divertente e per alcuni lati molto tagliente, che rispecchia lo spaccato di vita di molte coppie separate. Un film dirompente e divertente che racconta un cambiamento di vita, un racconto di genitori e figli che si trovano catapultati tra litigi e dispetti. Diretto da Riccardo Milani, racconta la storia di due genitori in lotta dopo una burrascosa separazione, mettendo l’accento sulla forza delle donne. Scopriamo insieme la trama, il cast e le curiosità sul film!

Mamma o papà? la trama del film

Valeria (Paola Cortellesi) e Nicola (Antonio Albanese) decidono di divorziare, dopo 15 anni di matrimonio, e vorrebbero farlo nella maniera più pacifica possibile. Solo su una cosa non riescono ad accordarsi: la custodia dei tre figli, perché entrambi non vogliono prendersi cura di loro. Una lotta tra due genitori che pensano di non amarsi più, vogliono continuare la loro vita tra nuovi lavori e nuovi affetti, ma qualcosa li tiene ancora legati l’uno all’altra.

Paola Cortellesi Antonio Albanese

Mamma o Papà? 5 cose che forse non sai sul film

Scopriamo insieme qualche curiosità sul film divertente e ironico:

1) È il primo film in cui Paola Cortellesi recita con Antonio Albanese.

2) Questo film si ispira alla pellicola francese Papa ou maman? di Martin Bourboulon.

3) In tre settimane di programmazione nelle sale, il film ha incassato 4,5 milioni al botteghino!

4) Il trailer ufficiale (che potete vedere qui sotto) è stato molto criticato, in molti si sono lamentati dei troppi spoiler in esso. Nonostante ciò ha fatto più di 215mila visualizzazioni.

5) Paola Cortellesi, nella vita reale è sposata con il regista del film Riccardo Milani.

