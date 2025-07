Rocco Schiavone 7 si farà? La risposta c’è, ma non è quella che volevi sentire

Nessuno stop: Rocco Schiavone 7 si fa. La conferma arriva dallo stesso Antonio Manzini e abbiamo pure la data della messa in onda.

Nei giorni scorsi ha fatto parecchio discutere una notizia inerente lo stop della serie tv Rocco Schiavone. I fan più accaniti, che non vedevano l’ora di gustare il capitolo numero 7, sono rimasti scioccati, ma a fargli tornare il sorriso ci ha pensato lo stesso Antonio Manzini: scopriamo quando va in onda la nuova stagione.

Rocco Schiavone 7 è già in lavorazione: arriva la conferma

Rocco Schiavone 7 si fa: le voci circolate nei giorni scorsi in merito a un presunto stop della serie tv sono solo fake news. A bloccare il chiacchiericcio, smentendo ogni previsione nefasta, è stato lo stesso autore Antonio Manzini, che sta già lavorando alle puntate della nuova stagione.

Una buona notizia, che ha entusiasmato i telespettatori più affezionati, ma che ha lasciato qualcuno con l’amaro in bocca. Il motivo è presto detto: Rocco Schiavone 7 andrà in onda, ma non con le stesse tempistiche degli anni passati. Questo significa che i fan non vedranno in nuovo capitolo durante la prossima stagione televisiva.

“Meglio rallentare i tempi piuttosto che trasformare questa serie unica in qualcosa di simile a una soap opera standardizzata e meno curata nei dettagli narrativi e visivi”, ha dichiarato Antonio Manzini a TvBlog per giustificare la pausa della serie tv.

Quando va in onda Rocco Schiavone 7

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, la serie tv Rocco Schiavone si dovrebbe fermare solo un anno, quindi non andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2025/2026. I fan dovranno aspettare quella successiva, ossia 2026/2027 per vedere le puntate della settima stagione. Molto probabilmente, la serie tv troverà collocazione nei palinsesti di Rai 2 a partire dal mese di febbraio del 2027.